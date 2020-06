Vi må over på en energiforsyning som i langt mindre grad flytter karbonatomer fra et sted under bakken til atmosfæren. Til noe fornybart og bærekraftig. Vi må til en situasjon hvor opptakene av CO2 er like store som utslippene. Fordi da vil vi stoppe oppvarmingen forårsaket av CO2. Vi må til netto null utslipp. Det ligger litt fram i tid, men det må skje så fort som mulig.

I Parisavtalen har vi forpliktet oss til å gjennomføre tiltak for å holde oppvarmingen godt under 2 grader under førindustrielt nivå, helst 1,5 grader. Et godt bidrag til å forstå hva det betyr, er å snakke mindre om årlige utslipp og utslippskutt, men heller fokusere på oppvarmingseffekten av gjenværende utslipp etter at tiltak er gjennomført. De tre viktigste klimagassene er CO2, i særklasse, og deretter metan og lystgass.

Metan skiller seg fra de to andre ved at den har relativt kort levetid i atmosfæren. Den har stor oppvarmingseffekt, mens den er metan, men brytes altså ned. Det betyr at stabile utslipp over lang tid ikke gir noen ytterligere oppvarmingseffekt. Men utslipp av CO2 akkumuleres i atmosfæren. Det betyr naturligvis at stabile utslipp av CO2 og metan er to fundamentalt forskjellige ting med hensyn på å stoppe ytterligere oppvarming av kloden.

Den turkise linja i figuren viser den akkumulerte oppvarmingseffekten av CO2-utslipp fra Norge siden 1990. Den blå linja viser akkumulert oppvarmingseffekt av metanutslipp fra norsk jordbruk i samme periode. Oppvarmingen forårsaket av metan fra norsk jordbruk utgjør 1,5 prosent av oppvarmingen fra CO2-utslippene i Norge for perioden 1990 til 2018.

Annonse

Les også: Ciceros beskyldning oppleves som en lite etterrettelig måte å opptre på

Hvis oppvarmingen fra de to gassene skal stoppe, må linjene bli horisontale, da bidrar de ikke til ytterligere oppvarming. Den stiplede røde linja i figuren viser hva som skjer hvis vi lykkes med å halvere CO2-utslippene fram til 2030. Oppvarmingen vil fortsette å øke, men med halv fart. Den stiplede blå linja for metan er allerede nesten horisontal. Så hvis jordbruket fortsetter å forsyne oss med maten vi trenger, uten å øke metanutslippene, bidrar de heller ikke til å øke oppvarming forårsaket av metan.

Det betyr altså at for å oppfylle Parismålet om å stoppe oppvarmingen er netto null utslipp av CO2 likeverdig med stabile eller svakt fallende utslipp av metan. Og metan kommer særlig fra elg, storfe, rein og sauer, de som gjør gras til menneskemat. I tillegg bidrar drøvtyggerne med å opprettholde og øke de store karbonlagrene i beite- og jordbruksareal.

Les også: Viktigst å kutte CO2 først

Selv om drøvtyggerne våre ikke er årsak til klimaproblemet, kan de være med på å løse det. For reduserte metanutslipp kan bidra til nedkjøling av kloden fra der vi er nå. Den blå linja kan gå under null, hvis utslippene reduseres og holdes der framover. Det kan skje gjennom endringer i kosthold, redusert matsvinn, bedre agronomi og/eller ved at utslippene per liter melk eller per kg kjøtt reduseres. Men det virker på en helt annen måte enn å redusere CO2. Det gir en ganske rask kortsiktig effekt, men kan ikke på noen måte erstatte dype kutt i den akkumulerende klimagassen CO2.

Les også: Klimarapport på rett spor

Å kutte metan er som å øse ut ei enkelt bøtte fra et badekar hvor det holder på å renne over fordi krana med CO2-vann fortsatt står og renner. Å kutte metan kan ikke på noen måte erstatte å skru igjen CO2-krana.