Å spise mindre kjøtt handler om respekt for bondens arbeid

Det finnes mange grunner til å kutte ned på kjøttforbruket. Folkehelse og klima er viktige grunner, men vel så viktig er respekten for den norske bondens tid og arbeid.

Med en far som vokste opp på en vestlandsgård lærte jeg fort hvilket arbeid som ligger bak maten vi spiser. Bonden er på jobb 24/7 for å sørge for at du har noe å spise. Det er ikke bare en jobb. Det er en livsstil. Da er det provoserende å vite at en stor del av maten de produserer blir kastet eller solgt til skammelig lav pris.

Les også: Redusert kjøttforbruk kan gi en betraktelig økning av norsk matproduksjon

Sauebønder får priser ned i 5 øre kilo for sauekjøtt og i fjor kunne du få ribbe til 30 kroner kiloen. Du trenger ikke å gå lenger enn til din nærmeste butikk for å se hvilket kjøtt du kan få til billigst pris denne uken. Mat er så billig at vi får et unaturlig forhold til prisen for hva det koster å produsere den. Samtidig bruker vi stadig mindre penger på mat.

I 1980 brukte vi hver femte krone på mat og ikke-alkoholholdige, i dag bruker vi nesten bare halvparten av dette. 11 prosent av inntekten vår går med til å handle mat. Bare tenk deg følelsen av å bruke måneder på å produsere mat for å så se den bli solgt til skampris i butikkene. Den jevne forbruker er rett og slett fremmedgjort fra produksjonen av maten vi spiser og har for liten forståelse for arbeidet, tiden og ressursen som går inne i matproduksjonen.

Annonse

Dagens system gjør at bøndene får for lite betalt for det de produserer, vi importerer mat vi fint kan produsere i Norge og vi har kostholdsvaner som ikke er bra for klima eller folkehelsen. For bare 30 år siden spiste nordmenn i snitt 20 kilo kjøtt mindre kjøtt hvert år. Dagens fråtsing i kjøtt er ikke noe vi tradisjonelt sett har gjort i Norge.

Det har aldri vært normalt å spise kjøtt til middag hver dag, og det bør heller ikke være det. Men det er ikke rart at denne ukulturen skapes når kjøtt er det matbutikkene reklamerer mest for.

Løsningen er at vi må være villig til å lønne bøndene bedre for å produsere mindre kjøtt og mer grønt. Da får vi priser som gjenspeiler arbeidet som går til å produsere maten vi har på tallerkenen og det vi spiser blir mer i tråd med kostholdsrådene og klima.

Om vi øker produksjonen av norske grønnsaker, og samtidig legger større vekt på miljø og rettferdig pris i kjøttproduksjonen, kan vi få til en omlegging av landbruket som er bra både for folk, bonden og klimaet. Derfor burde vi kaste mindre og spise mindre kjøtt og det kjøttet vi spiser bør vi betale en høyere pris for. Det ligger tross alt mye arbeid bak det og det fortjener bonden at vi anerkjenner.