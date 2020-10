Vinden fra høyre har blåst hardt og vedvarende.

«Høyre er en blindvei» hevder politisk redaktør Lars West Johnsen i Dagsavisen i september, og henviser til både norske og internasjonale tilstander. West Johnsen peker på hvor galt det går når kapitalistiske og markedsstyrte krefter innvilges frislipp.

Frihetens Amerika er helsehjelp kun for folk med penger og den sosiale forverringen eskalerer. Fra år til år vokser klasse-kløfta, og stadig flere ender som tapere i et splittet USA med store, interne problemer: vold, dop, kriminalitet, rotfestet rasisme, folkelig opprør, dyp splittelse.

«Dette er ikke bærekraftig. Ikke for naturen, ikke for menneskene», skriver Johnsen, noe som er åpenbart både for ham og meg, men tydeligvis ikke for alle. Denne ledende stormakta har dessuten frontet en forbrukskultur som destruerer livskår og ressurser.

I månedsvis har pandemien overskygget det meste, men noen vet å smi mens koronaen er varm. GPMB; Verdens Helseorganisasjons såkalt uavhengige overvåkningsråd for global beredskap samt felles arm for WHO og Verdensbanken, har utarbeidet rapporten «A world in disorder».

Pandemien har så langt kostet 11 milliarder dollar og store fremtidige tap forventes. Dette er bekymringsfullt i flg. gruppa, som skylder på koronaen, hvilket er uriktig. Det er konsekvensen av den kollektive nedstengninga som gir økonomisk nedgang og i tillegg til skyhøye dødstall. Verdens matvareprogram anslår at 270 millioner vil dø av sult innen året er omme grunnet lockdown.

For å fikse vår verden i ulage må vi, ifølge GPMB, gi mer makt til WHO, FN og de internasjonale finansinstitusjonene. I alle disse organene har kyniske markedskrefter manøvrert seg inn i posisjon for å kapre mer makt og kontroll fra regjeringer og folk. GPMBs målsettinger sammenfaller med World Economic Forums «Great Reset», en plan for omstart som gir mer nasjonal overstyring.

Også NHOs «Neste trekk»; et veikart for fremtidens næringsliv, drar i samme retning. NHO ønsker å kutte velferdsordninger, samt øke privatiseringa og gi mer makt til arbeidsgiverne på arbeideres bekostning.

De, som kaprer stadig mer av makt og midler, er mestere i å berike seg selv. Under koronakrisa har «verdens despotiske dusin», d.v.s. klodens tolv rikeste, økt sine superformuer med 40 prosent. Attpåtil har profittjegere, som folk tilknyttet WEF, sikret seg innpass i FN og andre globale institusjoner. De bistår mer enn gjerne nå som verdens ekstraordinære utfordringer skal takles. Det er ytterst viktig å være på vakt, for sosiale nettverk og omsorg står ikke på deres agenda.

Vinden fra høyre har blåst hardt og vedvarende. Da de blå overtok regjeringsmakta i 2013, gikk de effektivt til verks. Arbeiderpartiet hadde da lagt alt til rette for mer privatisering samt at nasjonale ressurser og råderett kunne avhendes i høyt tempo.

Sentralisering og reformer er blitt solgt inn som fornyelse og forbedring. I realiteten øker klasseskillene mens velferdsytelser svekkes. Dette er reinspikket Høyre-ideologi.

Menneskeheten befinner seg i et veiskille. Vi har stått der ei stund allerede. Veien til høyre er fortsatt ikke avstengt, og jeg ser ikke noe politisk alternativ som kan hamle opp med det bakenforliggende maktsspillet og by på et farbart veinett.

Det er jo nettopp politikken, slik den foregår i dag, som har bidratt til flere globale kriser, som vi selv vil bli rammet av.