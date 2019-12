Å skape styrke ut av svakhet

Jeg savner noen detaljer som jeg skal aldri glemme.

Jeg savner steder, veier, plasser ... men ikke å være der igjen. Syria ga meg ingen ting.

Kanskje ikke landet, fordi landet alltid gir alt. Men maktpersoner og regjeringer som alltid stjal og drepte vår drøm.

Jeg savner skoler hvor studerte jeg i mange år. Men jeg savner ikke alle lærere som kunne si nedsettende kommentarer og knuse mitt hjerte.

Jo, jeg savner Syria mye. Men jeg savner ikke folkene som ødela for alle og som gjorde at vi tapte våre mange drømmer.

Og jeg savner mitt soverom med alle detaljene, og det beste som var i min mors bevegelser. Hennes stemme, hennes lukt som var og som alltid vil henge der hvor jeg forlot mine minner.

Jeg skal alltid se på Syria som mitt fine land, selv om jeg nå også har en splittet følelse for det. Jeg har lært en viktig leksjon; hvordan jeg kan skape styrke ut av svakhet. Å la lykken ligge i mine egne hender. Å smile til tross for alt som skjer. Å svelge tårene i farvel, og om at alt i livet er skrevet.

Om krigen er det jo er mye å si. Jeg trodde aldri at jeg skulle våkne og oppleve at landet mitt ødelegger seg selv i krig. Jeg så kriger bare på filmer. Da jeg ble krigsoffer, i en krig der jeg har unnsluppet døden, er mye blitt drept inni meg.

Men jeg har aldri ønsket å være en morder, ha et våpen og rette mot noen. Samtidig har jeg sett at krigen er bare til for dødens skyld, og at mange ungdommers død er et resultat av verdensordenens triks.

Selv om jeg har overlevd krigen, har jeg forstått at jeg likevel fortsetter å leve i den.

Det er ingen krig her i Norge, men i mitt sinn og i mitt minne er den der. På den ene side var jeg heldig som ikke møtte krigen slik mange andre gjorde, men likevel har jeg ikke greid å overvinne de bildene krigen har brakt med seg og følelsene jeg opplevde der.

I denne delen av boka vil jeg fortelle deg den mest smertefulle delen av historien.

Jeg har ikke skrevet bare om krigen i Syria, men også mange andre steder i verden. Det er den samme smerten som er overalt hvor det er krig, og ofrene er de samme – og morderne.

Jeg stoler på meg selv. Hvis jeg faller, vil jeg stå opp igjen. Jeg venter ingen hender for å hjelpe meg. Og at det aldri er for sent, for det handler om hva vi venter på. Da vil det komme noe bra ut av det som var dårlig.

Til slutt, jo jeg savner familien min mye, Syria og mange små detaljer. Alle disse tingene, som jeg ikke kunne pakke inn og ta med, vil dele det med dere, med alle som føler seg enslig, dere er ikke alene når er vi her kan dele våre minner og våre følelser.

Vi kan være krigsoffer, ofre av mislykkede forhold, ofre av minner eller fortidens ofre. Men vi må være sterke og seire over vår følelse av svakhet og ikke gi opp. For å bevise for de tøffe forhold som ikke kunne forvrenge oss at vi er sterke nok til å bekjempe urettferdighet og korrupsjon.

Derfor husker du alltid at det er så enkelt å være et offer, slik at smerter kan kontrollere livet ditt og falle. Men du kan bli inspirert av mange ofre til å gå utover det som er smertefullt. Det er alltid noe på jorden som er verdt livet, og du bestemmer hvem du vil være.