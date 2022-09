Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Reitan Retail ønsker debatten velkommen, åpenhet er noe vi vil ha mer av. Vi tror det tjener konkurransen om flest mulig er så transparente som det går an. Slik er det ikke i dag.

Det er bare fire år siden flere hevdet at det ikke var ulike innkjøpspriser på dagligvarer. I dag er det allment kjent at den ene aktøren kjøper varene vesentlig rimeligere enn de andre. Til og med Konkurransedirektøren har stilt spørsmålet: Når vi vet at den ene aktøren kjøper inn varene billigere, hvorfor er ikke varene billigere i den aktørens butikker?

Jeg spør: Kan det hende at du betaler mer for maten enn du egentlig burde, fordi konkurransen er skjev? Reitan Retail ønsker knallhard konkurranse. Det innebærer også prisforskjeller. Men de må være saklig begrunnet. At man er stor eller har blitt gode venner er ikke en saklig grunn.

Vår holdning er at du som forbruker er tjent med mest skarpest mulig konkurranse. Rema 1000 vinner pristester på rekke og rad, men vi må løpe enda fortere fordi vi starter med tillegg.

Vi har en grunnleggende tro på at folk flest vil ha varer av høy kvalitet, produsert på en ansvarlig måte og til lavest mulig pris. Det fører til et høyt salgsvolum – vår forretningsidé. Rema1000 har siden starten i 1979 vist at om vi får kjøpt maten billigere, så selger vi den billigere. Det skal vi fortsette med.