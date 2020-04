Å satse på flokkimmunitet mot korona er ingen klok strategi

Vi ser nå at land etter land stenger ned samfunnet i et forsøk på å unngå de omfattende problemene som Italia og Spania opplever. Asiatiske nasjoner som Kina og Sør-Korea har sannsynligvis klart å stanse virusspredningen. I Norden har vi hatt forskjeller i strategien som ser ut til å ha forskjellig effekt. Små forskjeller som kan ha stor betydning. Finland stengte ned veldig tidlig, og har akkurat nådd ca. 1000 smittede (27.3). Danmark kom raskt i gang med store tiltak (ca. 3000 smittede), Norge startet med en ‘brems’-strategi, men gikk raskt over til ‘kjemp ned’ strategi (3372 smittede). Sverige prøver å la mye av samfunnet gå, og har over 5000 bekrefta smittede. Finland har nå en lav smittegrad (antall nye tilfeller siste døgn delt på antall nye forrige døgn), Danmark ligger på 1,17, Norge på 1,10 og Sverige på 1,24. Det uttalte målet i Norge er å komme under 1,0.

Det er både arbeidskrevende og kostbart å kvitte seg med smittsomme sykdommer. Selv om det kan være langt enklere å bekjempe smittsomme dyresykdommer enn sykdommer hos menneske, er det de samme smittevernsprinsippene som gjelder hos mennesker og dyr og vi jobber alle med å få mennesker til å forstå smittedynamikken. Det er også mennesker som styrer smittevernet hos våre husdyr. Covid-19-virus spres raskt, og det er åpenbart at tiltakene som må settes inn, er svært kostbare og dramatiske. Fra Iran som har latt det gå for lenge hører en nå om helsepersonell som får sykdommen både to og tre ganger. Tilsvarende sykdom hos storfe (storfeets corona (BCoV), skaper diare og dels hoste) som brer seg som faranger med jevne mellomrom (vinterdysenteri).

Storfeets korona-virus smitter ikke folk. Storfenæringen har etablert et kontrollprogram mot denne sjukdommen som har pågått i tre år. Det har resultert i at antall utbrudd i storfebesetninger er redusert drastisk. Sjukdommen (vinterdysenteri) er svært tapsbringende. Selv om vi ikke er i mål med programmet (etter kjemp ned-strategien) har næringen allerede tjent mye på dette programmet.

For storfe-korona opplever vi at besetninger som har hatt smitte, kan få det igjen etter to-tre måneder eller seinere. Dette tyder på at det ikke oppstår flokkimmunitet. Dersom det er tilsvarende med covid-19, som meldingene både fra Kina og Iran tyder på, er strategiene med å satse på flokkimmunitet en skummel strategi. Det er også svært mange personer som skal smittes for eventuelt å få flokkimmunitet.

Enkelte hevder nå at det koster for mye å bekjempe covid-19. I veterinærmedisin har vi også erfaring med motstand mot bekjempelse av smittsomme sykdommer. Da vi bekjempet Bovin Virusdiaré hos storfe fra 1992 til 2006 med smitteverntiltak, fikk vi til dels sterk motstand fra faglige autoriteter som anerkjente professorer og lærebokforfattere fra utlandet. Disse hevdet at vi ikke kom til å lykkes med de tiltakene vi brukte, og at det kun var vaksinasjon som var aktuelt. Men vaksinasjon hadde blitt brukt verden over med dårlig effekt i flere år, og det dukket opp nye varianter av virus som var enda mer sjukdomsframkallende en de vi hadde hatt før.

En av vaksinene som ble utviklet mot BVD var en ren katastrofe, noe som viser at sikker utprøving er helt nødvendig og må ta tid. Covid-19 ser ut til å være et virus som muterer, dog ikke så ofte som influensa. Dette er typisk for RNA-virus og gjør det vanskelig å lage gode vaksiner. Det er f.eks. fortsatt ikke utviklet vaksine mot HIV som også er et RNA-virus. Ut fra dette vil det være svært risikofylt å satse på en strategi for å lage ‘flokkimmunitet’, slik svenskene tydeligvis satser på. En løper en risiko for å komme i samme situasjon som Italia, Spania og nå tydeligvis USA.

Å få ned smittegraden (R0) er helt vesentlig. Hvis smittegraden er 0,9, trengs det 1,1 smitta personer (eller 11 smitter 10) for å smitte en ny. En smittegrad på 0,5 betyr imidlertid at det må 2 smitta personer (eller 20 smitter 10) til for å smitte en ny. Vi ser derfor at det er stor forskjell på en smittegrad på 0,9 eller og 0,5. I de ti landene som har lavest smittegrad i dag, ser den ut til å ligge på 0,6 til 0,8, og i de ti landene som har høyest smittegrad ligger den fra 1,2 til litt under 2. Dette er viktig å være klar over når en skal se på konsekvensene. Med en smittegrad på 1,2 vil en stor del av befolkningen smittes raskt ned med mange dødsfall og et helsevesen som ikke har kapasitet til å pleie de syke. Med en smittegrad på 0,9 vil det eksempelvis ta ca. et halvt år før vi er ned på null smittede. Med en smittegrad på 0,7 vil det ta et par måneder, mens det ved 0,5 vil gå ca. 14 dager. Dette er ikke nøyaktige tall, men ment som en illustrasjon på viktigheten av å hindre smitte. Strenge tiltak virker, og det ser ut til å virke raskt.

Foreløpig er det for tidlig å si om den nye norske strategien virker godt nok, men den bør raskt bli bedre, et smittetall over 1,0 er ikke bra nok. Poenget her er at jo strengere tiltak, jo raskere når en målet og kan forsiktig løse opp igjen. Fra veterinærmedisinen vet vi at om vi ikke har god helsestyring og smittekildene blir mange tar, det desto lengre tid å rydde opp. Jo bedre overvåkning og kontinuerlig helsestyring, jo lettere er det å få bedriften til å fungere optimalt. Prøvetaking og kunnskap om hvordan en bruker prøveresultatet er vesentlig. Med forsiktige tiltak vil en sannsynligvis måtte holde på i flere måneder kanskje år. En strategi med flokk-immunitet overfor korona vil sannsynligvis ikke fungere, men bli en katastrofe.

Desto lenger tid det går før det settes inn strenge tiltak, desto lengre tid vil det ta å rydde opp. Finland er et positivt eksempel på det motsatte. De var raskt ute. USA vil sannsynligvis få kjempeproblemer. Derfor må strenge tiltak settes inn så raskt som mulig. Dette er viktig å tenke gjennom for områder, for eksempel kommuner (Frosta var et godt eksempel) og fylker som har lite smitte i dag. Regionalisering av smittetiltakene kan også være en god strategi.

Dersom vi tenker framover og vi får infeksjonen under kontroll, kommer vi inn i en fase i epidemien som kalles ‘halen’. Denne består av få infiserte som er vanskelig å isolere. Dette skyldes gjerne personer som ikke evner, eller ikke vil forholde seg til aktuelle råd. Det er gjerne en selektiv gruppe som motarbeider de tiltak som iverksettes. Håndtering av denne «halefasen» kalles ‘mopping up’-strategi. Her må det «trykkes til», det vil si håndtere den resterende infeksjonen med god diagnostikk, og strenge tiltak, for eksempel tvungen isolasjon av smittede. I denne fasen vil det ganske sikkert komme massiv kritikk mot myndighetene fordi det tilsynelatende ser ut som infeksjonen er under kontroll. Kravet til styringsdyktighet blir altså ikke noe mindre i denne fasen, for her må en ikke feile, ellers blusser infeksjonen opp igjen. Da går det galt. Kina er nå inne i denne halefasen. Her er det lett å feile om ikke myndighetene, helsevesenet og befolkningen ellers er fast i klypa.

Avslutningsvis vil jeg si at det under en bekjempelse av en pandemi eller epidemi er helt riktig å skifte strategi, alt etter hvor en er i forløpet. Starten, midtveis og ‘halen’ trenger forskjellige strategier. Dette må våre styremakter og kritikere være forberedt på. Det er avgjørende å kunne stå i stormen og vise klokt lederskap i en slik situasjon. Både statsminister, helseminister og leder av helsedirektoratet har etter mitt syn så langt vist klokt, tydelig og stødig lederskap i en særdeles vanskelig sak. Men, det ser ut til at de må stramme til enda mer for å komme raskest mulig i mål på kortest mulig tid. Å satse på flokkimmunitet er sannsynligvis ingen klok strategi.