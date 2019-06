Å leke med krig

USAs president Donald Trump beordret angrep på Iran etter to tankskipsattakk etterfulgt av en amerikansk drone, nedskutt over iransk territorium ifølge iranerne, mens krigshisserne tvert skyldte på motparten.

Foreløpig er ingen sikre bevis lagt fram. Kan hende fordi de ikke finnes? Dette er ikke første gang USA fabrikkerer situasjoner for å rettferdiggjøre krig. Man leker ikke med ild, sier ordtaket, men fortsatt er ikke krig for fatalt å leke med.

I det pågående realityshowet, der Trump spiller sitt livs rolle, oppdaget han brått at mennesker ville bli drept i aksjonen og ombestemte seg av den grunn: Se så human jeg er, for deretter straks å stramme til de økonomiske straffegrepa. Trump brøt atomavtalen med Iran i mai 2018 til tross for at Iran hadde oppfylt sine forpliktelser. Isteden opprettholdt han sanksjoneringa til bl.a. europeisk fortvilelse.

De fleste på kloden ønsker normale og stabile handelsforhold. P.M. Johansen skriver i Klassekampen 18. juni at EU arbeider med å få på plass en betalingstjeneste som kan omgå de amerikanske sanksjonene, og at Tysklands utenriksminister Heiko Maas nylig hevdet at disse snart vil være på plass.

Det har ingen hensikt å etterleve en kontrakt som ble avviklet ved hjelp av amerikansk løftebrudd og lansert med udokumenterte påstander om iransk uhederlighet. I årets mai varslet Iran om at de kun vil opprettholde avtalen hvis det internasjonale samfunnet beskytter landets økonomi mot USAs sanksjoner. En seks ukers tidsfrist ble satt, meddeler Johansen. Enhver atomavtale er viktig for verden. Denne er i ferd med å havarere, og atter er Folkeretten i fare, for iranerne må ikke føle seg trygge, truer Trump.

Hvorfor tier Europa? Og hvor står våre politikere? «I en mer uforutsigbar verden er Norge nødt til å utvikle tettere forbindelser til europeiske allierte,» uttalte utenriksminister Søreide da hun nylig la fram stortingsmeldingen «Samarbeid under press: Hva gjør Norge?» med tyske Maas ved sin side. «Norges allianse med USA er ikke tilstrekkelig for å sikre norske interesser,» la hun til for å forsikre om at båndene til USA består. Dette er langt å gå for en undersått som over tid har logret og lagt seg langflat for amerikanske føringer.

Alt og alle som kan true USAs sikkerhet, dvs. posisjon som verdens ledende stormakt, defineres fortløpende som fiender. Nåde den som ikke støtter Trumps påbud. De skal selv straffes. I talen nevnte Søreide at Trump har vraket Parisavtalen, skapt tvil om Nato-samarbeidet, startet handelskrig med Kina og trukket seg ut av FNs menneskerettighetsbrudd. I hvilken grad skal vi la Trump-klanens bøllepolitikk diktere verden? Det nyeste tilskuddet; den nyinnsatte forsvarsministeren Mark Esper, er en direkteimportert lobbyisme fra en av Amerikas største våpenprodusenter.

Hvis Trump vil unngå at mennesker blir drept, må han slutte med mye siden sanksjoner dreper. Kan modige europeiske politikere bryte USAs strafferegime? Hvem tør å henge bjelle på hannkattene og kalle dem forbrytere mot verdensfreden?