Å jevne ut vind- og vannkraft

Knut Kroepelien og Jan Olav Andersen er i sentrale stillinger, og har mye kunnskap om kraftforsyningen. De avsluttet kronikk 29. juli med tre oppfordringer: Bygg ut ny kraft-produksjon, i takt med forbruksveksten. Ta i bruk bedre teknologi, som avanserte strømmålere. Hold elavgiften – som er særavgift på strøm – nede, for å få elektrifisering av samfunnet og «grønnere» framtid!

Det er lett å være enig i både dette og hovedpoenget i kronikken: At vannkraft er vær-avhengig, så det kan være stor utfordring å skaffe tilstrekkelig kraft i «tørt» år: Etter fjor-årets tørkesommer ble det nødvendig å importere relativt dyr kraft sist vinter. Dette var marginal kraft også der den ble produsert, og kanskje kullkraft!

Nå satses det på vindkraft i de andre landene ved Nordsjøen. Den blir mer væravhengig enn vannkraft er, så disse landene får vel større behov for å jevne ut kraftforsyningen enn Norge har nå. Kan utjevning av vindkraft og utjevning av vannkraft kombineres?

Allerede i 2011 ble det publisert rapport med tittelen «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk», som faktisk handler om å jevne ut vindkraftbasert energiforsyning i de andre landene ved Nordsjøen: Dette er mulig, med å bygge mange store pumpekraftverk og «effektverk» – ved siden av eksisterende kraftverk – i sørvestlig del av Norge. Da trengs det også noen flere store sjøkabler, i tillegg til de som er lagt eller planlagt.

Blåsjø er stor fjellsjø, som har blitt til med drastisk oppdemming av mange fjellvann mellom Setesdal og Suldal. Denne sjøen ligger så høyt at mye vann må pumpes opp dit fra mange inntak på noe lavere nivå. Volumet der er så stort at det fylles helt opp bare i «våte» år, og tappes helt ned bare i «tørre» år. Dermed kan de to store kraftverkene nordvest for Blåsjø produsere vel så mye i «tørre» som i «våte» år! Det ville vært «kjekt å ha» flere slike kraftverk; men flerårsmagasiner som Blåsjø og Bygdin er store og stygge naturinngrep!

Blåsjø er viktig også i den nevnte rapporten: Det er antydet et nedre og et øvre pumpekraftverk ved siden av de eksisterende kraftverkene Kvilldal og Saurdal; men Suldalsvatnet blir altfor lite som «nedre» magasin for pumping opp til Blåsjø. Derfor er det antydet pumping opp til Blåsjø også fra magasinet Botsvatn i Bykle, og dessuten et «effektverk» med tusen meter fall fra Blåsjø til Jøsenfjorden i Ryfylke.

Det er altså mulig å bruke høytliggende magasiner – som er etablerte for lagring av vann fra sommer til vinter – også til lagring av vindbasert elektrisk energi i mye kortere tidsrom. Dette vil kreve store investeringer i pumpekraftverk, «effektverk» og flere sjøkabler; men ikke store nye naturinngrep, slik som utbygging av flere vassdrag.