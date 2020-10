Å ikke skyte ulv vil få store konsekvenser

Stortinget har fastsatt såkalte ulvesoner hvor revirene kan etablere seg, og utenfor disse områdene skal ulven altså ikke etablere seg. Problemet er at i ulvesonene blir det så mye ulv at de trekker ut, på grunn av mangel på mat og at yngre ulver skal ut og etablere sin egen flokk.

For ja det blir matmangel i ulvesonene, det er svært få beitedyr igjen å forsyne seg av og ulven er god på å utrydde elgen. Vi har flere eksempler på at ulven trekker ut av disse områdene, og tar seg til rette i for eksempel beiteprioriterte områder.

Ja, ulven er en del av økosystemet i naturen vår. Men faktisk er så mye som 24 prosent av alle rødlisteartene i Norge tilknyttet kulturlandskapet. Det er det kulturlandskapet som er opparbeidet gjennom flere hundre år med beitedyr i utmarka. Når ulven tar over større og større områder, får det store konsekvenser for husdyrbrukerne.

De kan ikke lenger utnytte det som har vært en av de viktigste ressursene i norsk husdyrproduksjon i mange, mange år, nemlig utmarksbeite. Det gjør at mange bønder må slutte med husdyr og selge gården, det får vi dessverre flere og flere eksempler av.

Da gror kulturlandskapet, utmarka og Norge igjen. De 24 prosentene av rødlisteartene som er tilknyttet kulturlandskapet er i hovedsak planter og insekter. Jeg kan garantere at hvis alle disse artene utryddes vil det få fatale konsekvenser for økosystemet vårt. Mye større konsekvenser enn ved å skyte ulv.

Unge Venstre mener også at vi i Norge har en altfor dårlig dyrevelferd. Tross faktumet av at Norge er et av de landene i verden med best dyrevelferd. Hvis jeg skal peke på en ting som påvirker den norske dyrevelferden negativt så er det ulv i beiteområder. Søyer, lam og kalver blir hver sommer drept av ulv. Det blir ikke avlivet på en human måte uten lidelser og stress.

Beitedyras hverdag overvåket av ulv består av høy puls, stress og lidelser. De har sjeldent mulighet til å holde seg i ro, tygge drøv og slappe av slik som dyras naturlige atferd egentlig er. Dyra har ikke denne muligheten fordi det er ulv rundt de, ulv som er på jakt etter dem hele tiden. I beiteområder med ulv ville det vært et veldig godt tiltak å skyte ulv med tanke på dyrevelferden. Til dere i Unge Venstre, vi har vel aldri sett hvor viktig det er å kunne være selvforsynte på mat, før nå, i en pandemi? Norge er ikke selvforsynt på mat med ulv i utmark!