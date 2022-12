Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De siste årene har vi sett en rekke avsløringer som dokumenterer forferdelige forhold for norske griser. Mattilsynets pågående tilsynskampanje på gris avdekker også at over halvparten av svinebøndene bryter regelverket.

I Hofmos innlegg i Nationen 9. desember får Dyrevernalliansen kritikk for å skrive at fikserte purker ikke kan røre seg. I forskriften for hold av svin defineres fiksering som en "avgrensning av bevegelsesmulighetene slik at dyra ikke kan snu seg, og/eller slik at de ikke kan utføre kroppspleie eller annen normal atferd".

Eller litt mer folkelig forklart: Når purka fikseres i fødebingen stenges hun inne i et trangt metallbur. Der har hun valget mellom å stå eller ligge i opptil en uke, mens grisungene dier henne gjennom sprinklene. Vi skal gi Hofmo rett i at en fiksert purke har mulighet til å røre seg. Hun har omtrent like mye bevegelsesfrihet som man har i tannlegestolen eller i et flysete.

Animalia oppgir at en tredjedel av norske svinebønder fortsatt benytter seg av fiksering i fødebingen.

Dyrevernalliansen har i lang tid søkt aktiv dialog med svinenæringens ledelse for å finne tiltak som kan hjelpe grisene. Vi anerkjenner naturligvis at det har skjedd enkelte forbedringer de siste tjue årene, noe som er i tråd med den generelle utviklingen i alt dyrehold, i både Norge og EU. I vår gjengivelse av faktiske forhold bruker vi siste tilgjengelige fakta og statistikk, og vi oppgir alltid kilder.

Uavhengig av hvilke tall man ser på, er det umulig å friskmelde svinenæringen. En stor andel av bøndene evner ikke en gang å oppfylle minstekravene i det utdaterte regelverket vi har i dag. Derfor er det trist å se at Hofmo og Norsvin dedikerer sin energi til å sable ned konstruktiv kritikk, fremfor å jobbe for forbedring.

Dyrevernalliansen spiser gjerne kake med alle som jobber for å forbedre dyrevelferden. Det er leit at svinenæringen ikke selv vil ta initiativ til et velferdsløft for norske griser.

Derfor er vi glade for å se at de politiske partiene, i dette tilfellet Venstre, tar ansvar for å kreve forbedringer på vegne av dyrene.