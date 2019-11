NRK har laga ein serie om norsk mat og matsvinn. Dette har eg tenkt mykje på, sidan eg og pappa var på sauesanking i haust.

Pappa Morten Samskott driv ein gard på Voss, med ca. 30 vinterfôra sauer. Sauene fekk rundt 60 lam, og desse dyra skulle vi hente heim.

Det var ein flott tur, i fint vêr. Andre år har vi vassa i snø, stiv kuling, og sludd. Men dyra må heim. Vi gjekk rundt 40 km den helga.

Eg tok langhelg og litt avspasering. For han som er bonde, finst ikkje helgetillegg, eller overtid. Uansett vêr er det jobb som må gjerast. På julaftan og 17. mai skal dyra ha stell. Det er hardt arbeid, men viktig arbeid, for mat må vi ha.

I tillegg skapar han det kulturlandskapet vi likar så godt, og som turistar, både norske og utanlandske, betalar i dyre dommar for å oppleve.

For nokre helger sidan ringde pappa, og fortalde om slakteoppgjeret han hadde fått for sauene. Det var 1 øre per kilo på det minste. For ein litt feit sau på 37 kilo fekk han 37 øre. Sauer vi brukte to dagar på å hente heim. Som han har brukt heile vinteren på å fôre og stelle.

Dette er mat, som etter mitt skjønn må vere så økologisk og berekraftig ein kan få det. Dei har levd lukkelege til fjells og ete lyng og gras heile sommaren. Ikkje ein neve kraftfôr.

Men når eg prøver å finne sauekjøtt her i Oslo, er det umogleg. Lammekjøtt finst kun i sesong. Forbrukaren vil ikkje ha det, seier Norgesgruppen, Rema og Coop. Samtidig importerer dei same kjedene billege lam frå utlandet.

Eg heiar på norsk mat og landbruk. Det har ein verdi som ikkje kan målast i kroner og øre. Ein blir heller ikkje rik som bonde, men som pappa pleier å seie når han er varm og mett: «no har vi det godt».

Matproduksjon og landbruk er politikk. Det handlar om prioriteringar og verdiar. Vi kan ta oss råd til det, eller la vere. Etter mi meining må norsk, berekraftig landbruk vere den beste, og mest miljøvenlege måten å livnære oss på.

For mat må vi ha. Det meiner pappa og sauene hans, òg.