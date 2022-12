Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Denne uken møtes ministre fra hele verden til naturtoppmøte i Montreal. Målet er å lage en slags Parisavtale for naturen, med ambisiøse målsettinger som forplikter verdens land til målrettet handling.

Det er mye som står på spill. Tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Vi er i ferd med å ødelegge vårt eget livsgrunnlag, og med våre forbruksmønster styrer vi mot en økologisk og økonomisk kollaps. For å redde oss selv og naturen må naturpolitikken betydelig skjerpes i land verden over. Også her i Norge.

30 prosent vern av land og hav. Strengere krav for bærekraftig bruk av natur. Stans i miljøskadelige subsidier. Dette er noen av kravene FNs naturavtale kan inneholde.

Alt dette vil kreve mye av oss. Men den målsettingen som vil kreve aller mest, er ambisjonen om at fotavtrykket fra produksjon og forbruk skal reduseres til godt under naturens tålegrenser. Skal vi nå dette målet trengs en gjennomgripende omstilling av hele det moderne bruk-og-kast-samfunnet.

Noen lurer kanskje på hvorfor et naturtoppmøte skal diskutere produksjon og forbruk. Svaret er at det er helt umulig å redde verdens natur så lenge vi opprettholder – eller enda verre, øker – dagens press på naturressursene.

I dag lever vi på jordas kreditt og forsyner oss som om vi hadde 1,75 planeter å ta av. 90 prosent av naturtapet i verden og 50 prosent av alle klimagassutslipp skyldes måten vi produserer og forbruker på. Vi bygger ned arealene, overhøster land og hav og skaper for mye forurensning og avfall. Forbruket i Norge er blant det høyeste i verden.

Veien ut av uføret er å redusere fotavtrykket vårt på naturen.

Fotavtrykk er en betegnelse som brukes for å beskrive hvor stor innvirkning våre forbruksvaner har på planeten. Kort fortalt er fotavtrykket en indikasjon på hvor store naturressurser som går med til å dekke alt det folk og næringsliv bruker i hvert land.

Dersom verden nå enes om et mål om å halvere vårt fotavtrykk på naturen vil det være en enorm bestilling. Globalt snakker vi om en halvering innen 2030, men fordi Norge har et av verdens største fotavtrykk, innebærer det for oss en reduksjon på to tredeler.

Men politikerne kan ikke nøye seg med å overlate dette ansvaret til markedet og miljøbevisste forbrukere – slik de har gjort til nå. Ambisjonene må løftes, og endringen må komme fra toppen.

Vi må sørge for å utnytte naturressursene og produktene så lenge som mulig. Og dette er noe som det må legges til rette for i hele produktets kretsløp, blant annet gjennom krav til at produkter designes og produseres på en måte som gir dem så lang levetid som mulig. Det må opprettes mekanismer som gjør det både attraktivt og mulig å reparere eller oppgradere produktene, fremfor å erstatte dem. Gjenvinning må bli en selvfølge.

For å klare dette må vi ta i bruk en lang rekke politiske virkemidler. Endring i hvordan vi foretar offentlig innkjøp. Justering i skatte- og avgiftspolitikken. Tilpasninger i lover og regler; for å nevne noe. Vi må måle fotavtrykket i alt vi gjør.

Dette er åpenbart en oppgave for politikerne, og det er de som må lede an denne revolusjonen på vegne av naturen.