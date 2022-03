96 prosent av lærere har godkjent kompetanse

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Disse to tankene er det fullt mulig å ha i hodet samtidig, og det er i samsvar med opplæringsloven.

Utdanningsforbundet hevder i sin kampanje foran tariffoppgjøret at 11.600 lærere i grunnskolen mangler godkjent lærerutdanning, og at det er «lærerkrise». Det mener KS det ikke er grunnlag for å si.

Forbundsleder Steffen Handal skriver i et svar til oss i Nationen at det er «liten grunn til å krangle om tallene», som er hentet fra offentlig statistikk. Men han vet godt at dette faktagrunnlaget er omstridt. Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU laget en utredning om tallgrunnlaget i fjor.

I den aktuelle debatten peker både forskere og kommentatorer nå på det mangelfulle faktagrunnlaget i Utdanningsforbundets kampanje.

Det er Statistisk sentralbyrås (SSB) tall som viser at 17 prosent av lærerne mangler «godkjent utdanning». Utdanningsdirektoratets GSI-tall gir et helt annet bilde av situasjonen i skolen: 4 prosent av lærerne mangler «relevant faglig og pedagogisk kompetanse». Dette er kravet i opplæringsloven, som 96 prosent av lærerne altså oppfyller.

Lovverket er rammen nasjonale myndigheter setter for lærernes kompetanse, og som KS og kommunene forholder seg til. Utdanningsforbundet bruker en snevrere lærerdefinisjon enn lovverket, og får dermed flere «ukvalifiserte». Med deres strenge definisjon «avskiltes» mange dyktige og kvalifiserte lærere. En slik kald skulder til kollegaer på lærerværelsene synes vi det er skuffende at Utdanningsforbundet viser.

Handals karikerte framstilling av KS’ syn er at «så lenge det står en person i klasserommet, og arbeidsgiver kaller denne for lærer, er alt i orden». Disse skrøpelige stråmennene argumenterer Handal mot. Det er en ganske lettvint debattform.

Selvfølgelig skal vi stille krav til lærernes utdanning og kompetanse. Opplæringslovens forskrifter spesifiserer at de som skal undervise i skolen skal ha faglig og pedagogisk kompetanse i samsvar med kravene i rammeplanene for lærerutdanningene – eller tilsvarende pedagogisk kompetanse. De som ikke har slik kompetanse, kan bare ansettes midlertidig.

Over halvparten av lærerne Utdanningsforbundet etterlyser i sin kampanje har relevant universitets- og høyskoleutdanning. I tillegg har de altså like god pedagogisk kompetanse som de med lærerutdanning. Det kan være lærere med pedagogisk utdanning fra utlandet, eller med videreutdanning i spesialpedagogikk eller andre pedagogiske fag.

Det er ikke lærerkrise, men det er en utfordring at 3.600 ikke oppfyller lovens kompetansekrav, og at det i noen kommuner er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Dette samarbeider KS med staten og lærerorganisasjonene om å løse – om å rekruttere flere til lærerutdanningen og til skolen, om bedre overganger fra utdanning til yrket og om kompetanseutvikling.

Handal ber KS svare på hvorfor noen skal velge lærerutdanning, når man også kan bli lærer med annen utdanning. Vi kan ikke se hvorfor unge mennesker skulle la være å ta lærerutdanning fordi ikke alle deres framtidige kolleger har nøyaktig samme utdanning og kompetanse som dem selv.

Tverrfaglige fellesskap er vanlig i norsk arbeidsliv, strenge profesjonskrav er unntaket. Vi tror mange lærere verdsetter sine kolleger med annen faglig eller pedagogisk bakgrunn, og ikke ser dem som en trussel mot seg selv eller elevene.

Lærerutdanningen og læreryrket gir store muligheter til å utgjøre en viktig forskjell i mange barn og unges liv. Det er en trygg jobb, de aller fleste lærere trives og få slutter. Det viser flere undersøkelser.

Utdanningsforbundet er opptatt av sammenhengen mellom utdanning og lønn. Fra i år uteksamineres alle grunnskolelærere med 5-årig masterutdanning, og vil automatisk få et høyere lønnsnivå. Det er gode nyheter for læreryrket, skolene, kommunene og ikke minst elevene.