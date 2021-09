Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ifølge Nordfjord Kjøtts revisor koster det selskapet 70–80 millioner i året å få «lov» til å være i hyllene hos Rema.

Hva Fatland og Nortura må betale er sannelig ikke godt å si. Utover at vi kan konstatere at det ikke er noe mindre! Det kalles aktivitetsrabatter, eksponeringskostnader, markedsstøtte, joint marketing eller andre fancy og rimelig meningsløse ord.

Mens det egentlige ordet er utpressing.

Nordfjord Kjøtt vet nemlig akkurat hva som skjer hvis de nekter å betale. Det samme gjør de to andre store aktørene i dette «markedet»

Det er nemlig bare tre dagligvarekjeder i Norge, som alle har plukket ut hver sin hovedleverandør på kjøtt. Rema har Nordfjord Kjøtt, Coop har Fatland og Norgesgruppen skviser Nortura for alt det er verdt. Og litt til.

Er det noen – som i fullt alvor – tror på at dette gir «billigere» og bedre kjøtt til norske forbrukere?

Det gir selvsagt lavere pris til den norske bonden – for alle de tre nevnte aktørene må nødvendigvis dytte disse kostnadene bakover i kjeden.

Kan ikke noen bare si at dette ikke er greit?

Noen politikere for eksempel. Som faktisk har mulighet til å gjøre noe med det. Hvis de vil.

For selv de må faktisk ta inn over seg at dette verken gir lavere priser til forbruker eller bedre selvforsyning – som det faktisk er deres oppgave å sørge for.

Pengestrømmen bør nemlig følge varestrømmen!