5G-nettet til Huawei?

Dette nettet kan misbrukes til spionasje i Norge, derom hersker det ingen tvil.

Teknologien kan i aller høyeste grad misbrukes. Vi fikk høre og se det i Debatten på NRK1 tirsdag 12. februar, der Harald Bøckman fra Universitetet i Oslo svarte et klart "ja" på spørsmål fra programleder om Kina kunne spionere i Norge. Det er et varsku!

Regjeringen er lunken og ordknapp i denne saken. Hva om vi som nasjon ikke er «venner» med kineserne mer? Hva skjer da? Det er vel bedre å være føre var. Nasjoner som USA og Australia vil ikke slippe Huawei inn med noe 5G. Å slippe til Huawei er det samme som å slippe reven inn for å renovere hønsegården.

Vi har kommet inn i en teknologisk tidsalder med digitalisering på alle bauger og kanter. Blir samfunnet vårt mye mer sårbart? Jeg mener ja, vi blir mer og mere sårbare for hvert digitaliseringsprosjekt. Cyber-kjeltringer kan hacke seg inn på nær sagt alt mulig. Er vi som samfunn rede til å sette en stopper for dette? Vi kan dessverre ikke skjerme oss 100 prosent, ikke i dag.

Vi leser om at elektriske sparkesykler kan hackes fra mobil inntil 100 meter unna. De kan stoppe sparkesykkelen, og de kan sette opp farten og la de kjøre på rødt lys. Det er farlig. Vi leser også om elbusser uten fører, ja, kan de også hackes og kjøre ut av veien med passasjerer? Er det trygt? Nei, det er ikke det. Kan elbiler også hackes, med all sin elektrisitet og elektriske komponenter?

Vi har de såkalte «smarte strømmålerne», også et produkt som kan hackes, det vet vi, det kan gjøres i dag, men når 5G kommer blir det enda lettere.

Da de nye AMS-målerne var oppe til vurdering, ble myndighetene advart av Datatilsynet, som kunne fortelle at de hackes, og målerne kunne brukes til å fravriste husstandene sensitiv privat informasjon. Myndighetene overså problemene. Kan vi stole på at våre myndigheter arbeider til det beste for oss?