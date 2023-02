Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Utbygginga var i strid med retten samane hadde til vinterbeite for reinen. Etter ti års kamp slår høgste rettsinstans i landet vårt fast at samane har rett, og at utbygginga var ulovleg.

Høgsterettsdommen viser at lovverket framleis skal verne samfunnet mot at pengar og storindustri kan ta seg til rette på bekostning av beiterett og enkeltmenneske.

Då skulle ein tru ting ordna seg?

Torsdag 23. februar var det toppsak på NRK om at ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom aksjonerer i Olje- og energidepartementet. Dei markerer manglande oppfølging frå regjeringa i forhold til høgsterettsdommen.

Natt til måndag blei aksjonistane i Olje- og energidepartementet arrestert.

I 2007 vedtok generalforsamlinga i FN ei felles urfolkserklæring, den ligg på nettsidene til kommunal- og distriktsdepartementet. Der kan vi lese at norske myndigheiter har delteke aktivt i arbeidet med urfolkserklæringa, og at målet for regjeringa er ei erklæring som kan vere med og styrke rettsleg vern for urfolka i verda.

Det står treffande på det eine banneret til aksjonistane at urfolksrett ikkje er valfritt. No har regjeringa hatt over 500 dagar til å vise at dette er meir enn fine ord. Ingenting har skjedd. Dei ulovleg oppsette vindmøllene står framleis.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har alltid vore forkjemparar for auka sjølvforsyning og matproduksjon på norske ressursar. Utmarka er ein viktig del av ressursgrunnlaget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønskjer difor å vise støtte til dei som arbeider for at vindmøllene blir fjerna, og for at reineigarane skal få tilbake vinterbeitet sitt.

Ellen Maria Hætta Isaksen seier i intervjuet på NRK torsdag: «Et passivt forhold til en høyesterettsdom er en trussel for demokratiet.» Dette er ei presis formulering.

Maktfordelingsprinsippet er eit fundamentalt begrep i moderne demokrati, der makta blir fordelt mellom den lovgivande makt, den dømmande makt og den utøvande makt.

Høgste rettsinstans har sagt sitt. Den utøvande makta har no vist politisk avmakt i over 500 dagar. Det bør uroe langt fleire enn Norsk Bonde- og Småbrukarlag og andre som er opptekne av beiteretten.