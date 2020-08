50-100 gårder er en bygd. 5-10 gårder er noe annet

50-100 gårder er en bygd.

Med barnehage, skole, idrettslag, dagligvarebutikk, kafé, gravlund, jaktlag, bygdekvinnelag, dugnadsvilje, historie, stolthet og identitet. Og mye annet. Det er et Norge i miniatyr. Lite og avsidesliggende, men høyst levende. Det er fellesskap og samhold. Og litt krangling i ny og ne. Det hører med.

5-10 gårder er noe annet. Det er 5-10 gårder. Og ikke noe særlig mer. Det er ikke en bygd. Det er sikkert.

Slår man de 5-10 gårdene sammen til ett bruk har man ingenting. Annet enn litt landbruksvirksomhet - på deler av den matjorda man hadde før. Da det fortsatt var en bygd.

Dette er norsk jordbrukspolitikk. I et nøtteskall. Og har vært det lenge.

Større fjøs, maskiner og produksjonsenheter løsrevet fra ressursgrunnlaget skal gi stordriftsfordeler som igjen skal gi lønnsomhet. Og det er selvsagt lov å tro på dette. Hvis man vil.

Men realitetene er at matjorda ligger der den ligger og at gresset ikke vokser noe fortere når fjøsene blir større.

Så det er bare tøys. Selvfølgelig. Farlig tøys. Fordi det endrer landet vårt på en måte vi ikke ønsker at landet vårt skal endres på. Egentlig. Og når endringene først er gjort, er det for sent å snu. Da har vi blitt et fattigere land. På alle måter.

Og det verste er at det ikke blir økt effektivitet eller billigere mat av det en gang. Og i hvert fall ikke lønnsomhet. For noen. Annet enn de som selger varene selvfølgelig.

For prisen i butikken er det de tre dagligvarekjedene som setter. Og den er basert på vår kjøpekraft. Og ikke noe annet.

Det hele er bare ødeleggende. For oss som nasjon. Kvaliteten og utvalget blir dårligere. Og mangfoldet blir mindre. Vi får dårligere norsk mat og i tillegg blir store deler av landet vårt ødelagt. For alltid, faktisk.

Og mitt spørsmål er derfor:

Skal dette fortsette? Eventuelt hvor lenge?

Eller kan vi - norske forbrukere, bønder og politikere - endelig våkne opp si at det holder? Tre personer får da ikke endre og ødelegge landet vårt. Sånn uten videre?

Og på sikt vil det sette en effektiv stopper for vår evne til å livnære oss selv. På en god måte.