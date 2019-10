400 arbeidsplasser skal bort i Tine

Det er nok ikke alle som vet at Tine består av i alt 34 små, mellomstore og store anlegg spredt rundt om i hele Norge og at Tine faktisk er garantisten for at det er både arbeidsplasser og bosetting flere steder i Distrikts-Norge.

Det er ikke til å legge skjul på at det er mange av våre kollegaer og deres familier som i disse dager er urolige for sin fremtidige jobbsituasjon og vi er urolige for om denne debatten har gjort vondt verre …

De fleste ansatte har en noenlunde god innsikt i hvorfor Tine må effektivisere. For igjennom den norske arbeidslivsmodellen har de ansatte med sine tillitsvalgte hatt en helt unik mulighet til å samarbeide og til å forstå hvorfor. Vi skaper nemlig større verdier i fellesskap enn vi klarer hver for oss (individuelt). Tine har hatt tradisjon for å ta i bruk potensialet og den store kompetansen som er i alle medarbeiderne. Dermed opplever alle tilhørighet og medbestemmelse. Dette er veldig viktig og det forventer vi ansatte at også blir ivaretatt fremover.

Vi ansatte vil gjøre alt vi kan for å drive meierivirksomhet i verdensklasse, og skape lønnsom vekst for både eierne (bøndene) og industrien (våre arbeidsplasser) fremover.

Men for å gjøre dette trenger vi ikke bare gode og motiverte ansatte. Vi må få sikre, forutsigbare og gode rammebetingelser for virksomheten vår også.

Har egentlig politikerne forstått hvor mange arbeidsplasser det er innen norsk næringsmiddel produksjon? Etter oljeindustrien er matindustrien Norges største industri. Landbrukssamvirkene skaper ringvirkninger til ca. 56.000 årsverk og over 40 milliarder kroner i verdiskaping.

Annonse

I gjennomsnitt skaper altså 1 årsverk i landbrukssamvirkene grobunn for totalt 6 årsverk.

Så derfor må vi få en tydeligere handling fra regjeringen.

Import av landbruksvarer; Landbruksdirektoratet forvalter importvernet for landbruksvarer. Det overordnede målet med forvaltningen av importvernet å legge til rette for import av landbruksvarer som et supplement til norsk produksjon, samtidig som man ivaretar internasjonale forpliktelser. Her ligger det et stort ansvar for å sikre forutsigbare og trygge norske arbeidsplasser. Spørsmålet er om dette forvaltes godt nok i dag …

Grensehandel; I tillegg ser vi at grensehandelen øker og den norske avgiftspolitikken sender arbeidsplasser og verdiskapning ut av landet …

Lov om god handelsskikk; Lov om god handelsskikk må virke i alle ledd. Målet med loven er mer åpenhet, ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler. Det forventer vi at blir bra, men det må i tillegg føres et strengt tilsyn med Dagligvarekjedene, slik at de ikke på noen måte kan presse leverandører til å gi fra seg egendistribusjon.

Vi er svært bekymret for konkurransekrafta til norsk melk og norske arbeidsplasser innenfor Norges største landbaserte industri og mener regjeringen i større grad må være seg sitt ansvar bevisst!