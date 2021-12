40 år med lokalt mediemangfold i eteren

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når Medietilsynet i disse dager forlenger over 200 lokalradiokonsesjoner på FM med nye fem år, er det 40 år siden daværende kulturminister Lars Roar Langslet avskaffet NRKs nær 50 år lange monopol på kringkasting ved å åpne for prøvetillatelser til drift av nærradio.

Utviklingen av uavhengig lokalkringkasting var et resultat av mediepolitiske mål om å legge til rette for nye ytringskanaler og å styrke det lokale mediemangfoldet.

40 år senere er det nettopp anerkjennelsen av lokalradio som en vesentlig bidragsyter til mediemangfoldet som er hovedårsaken til at Stortinget åpner for at lokalradioer får sende på FM-nettene i minst fem år til.

Digitaliseringen har vist seg å være krevende og ta tid for mange lokalradioer, men stemmene deres er en så viktig del av mediemangfoldet, at de nå får mer tid til å omstille seg.

Den historiske beslutningen fra Willoch-regjeringen om å åpne for andre stemmer enn NRK i eteren, innebar i første omgang at rundt 50 nærradioer fikk tildelt konsesjoner. Reklame var på det tidspunktet ennå ikke tillatt, og det ble satt krav til programinnhold.

I starten var det først og fremst frivillige organisasjoner som fikk konsesjon. Først på lufta med regulære lokalradiosendinger var Mjøsradioen, og det skjedde i februar 1982.

Annonse

I dag består lokalradiobransjen av både kommersielle aktører og en rekke radioer med ikke-kommersiell drift, som livssynsradio, organisasjonsradio, studentradio og radio for etniske minoritetsgrupper.

Antall lokalradioer har riktignok gått ned siden toppåret 1988, da Nærkringkastingsnemnda (nå Medietilsynet) kunne rapportere om 458 konsesjoner. Til gjengjeld distribueres lokale kringkastingssendinger i dag på mange plattformer, som DAB, nett og FM. Dermed når mange lokalradioer i dag når mye større publikum enn før.

Å drive lokalradio har generelt ikke vært noen økonomisk gullgruve. Rammebetingelsene for bransjen har vært drøftet og utredet ved flere anledninger. Hovedtemaer som har gått igjen er lokalt innhold, eierkonsentrasjon, finansieringsgrunnlag, å sikre ikke-kommersielle radioer, frekvenser og sendetid. Flere modeller har vært prøvd ut.

Den første tilskuddsordningen for lokalradiobransjen var det såkalte nærradiofondet. I 1988 ble det betalt ut 2,7 millioner kroner, mens lokalradioene søkte om totalt 14,6 millioner kroner. Fondet var forløperen til dagens tilskuddsordning til lokale lyd- og bildemedier, som i 2021 utgjør cirka 21 millioner kroner.

Medietilsynet administrerer denne ordningen, som nettopp er evaluert i en større utredning av de direkte mediestøtteordningene. Der anbefaler Medietilsynet at ordningen styrkes betydelig; både tilskuddsrammen for digitaliseringsformål og for språklige og etniske minoritetsradioer.

I tillegg foreslås det å opprette en egen driftstilskuddsordning for redaktørstyrte lokalradioer med redaksjonelt ansatte. Midlene skal dedikeres til løpende produksjon og formidling av lokale nyheter, aktuelle saker og samfunnsdebatt.

Medietilsynet mener en ny tilskuddsordning kan styrke lokalradioenes demokratiske funksjon, og legge til rette for et ytterligere mangfold av redaktørstyrte journalistiske lokalradioer.

I dette ligger en anerkjennelse av lokalradioens bidrag til å være lokalsamfunnets «lim og lupe», og et ønske om å sikre gode og forutsigbare driftsvilkår i årene framover. Medietilsynet gratulerer lokalradioene med de første 40 årene!