0,00018 prosent metan i atmosfæra

Klimapanelet har no lagt C02 til side og peikar på metan som den store syndebukken. Her er det mange dyrevernarar, veganarar og andre som er glade for at landbruket kan bli utnemnt som klimasyndebukk. Det er så lite metan i atmosfæra at det har minimal, ja knapt registrerbar virkning på klimaet.

Det er og utruleg kor lite realfagkunnskap det er blant våre såkalla «vitenskapsmenn». Naturlovene som har styrt mengdene av gass, CO2, metan, nitrogendioksyd m.m. i atmosfæra i alle år er ukjende for våre politiske vitenskapsmenn. Henrys lov og Gullberg-Våge lova som fortel om gassbalansen mellom vatn og luft. Lamberths Beerslov om absorpsjon av varme syner at for CO2 blir det ikkje absorbera meir varme sjølv om CO2 mengda blir dobla eller mangedobla. Det er skyene, vassdampen, som er den store klimagassen.

Dei ymse tiltak for å redusere CO2 er svært kostbare og er heilt nyttelause.Tenk på magaplasket til Jens, 10 millliardar, eller elektrifisering av oljeplatformene, 20 milliardar. Statsbudsjettet har i år over 40 milliardar til klimatiltak.

Pengar som kunne ha vori bruka til blant anna vegvedlikehald og bygging av nye vegar. Stortinget innførte avgift på CO2 i 1992 fordi det var ein skadeleg gass. Tenk det, ein gass som er heilt avgjerande for alt liv på jorda. Plantene treng meir CO2. Gartnarane gjødslar med CO2 i veksthusa. Satellittbilete visar at kloden blir grønare takka vera meir CO2.

Det er sola som styrer klimaet. Når sola varmar opp havet slepper havet ut CO2 i samsvar med Henrys lov. Når havet blir avkjølt tek havet opp CO2. Det same med andre gassar slik som metan og dinitrogenoksidar N20. Dersom nokon kunne finne opp ei maskin som tok ut store mengder CO2 ut av lufta, så ville det ikkje hjelpe. Det ville koma ny CO» opp av havet. Gassbalansen mellom luft og havet fungerar.

No har det ikkje vori temperaturstigning i troposfæren på 22 år, havet har ikkje stige, isen på Grønland aukar, det same med isen i Arktis, Barentshavet har blitt kaldare og isfronten er på veg sørover, isen aukar i Antarktis, klimamodellane frå Klimautvalet (IPPC) stemmer aldri. Det er mykje som tyder på at me går kaldare tider i møte.

Klimaendringane me opplever er heilt innanfor dei 60 årige syklusane klimaet alltid har hatt. Varmeperioden i åra 1920 til 1940 kjenner våre «vitenskapsmenn» ikkje til. Det var like lite is på Grønland og rundt Svalbard. Det var varme og gode år med lite snø på Sørlandet og dei lågare delane av Austlandet.

The tipping point ved 2 grader har ikkje vitenskapleg grunnlag. Det var ein tysk økonom som som føreslo det. Jorda var 4-5 grader varmare for nokre tusen år sidan. Då voks det grov furuskog på Hardangervidda, Valdresflya og på Dovre. I vikingetida var temperaturen 1-2 grader høgare enn i dag til stor velsigning for dei nordiske landa.