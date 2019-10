De aktive betaler

Det lages 100 millioner liter melk for mye i Norge. Det vil si, siden Tine har bestemt at det ikke er mulig å eksportere usubsidierte meierivarer laget på verdens "kanskje fineste melk" (hvilket må bety at den ikke er så fin likevel), er det 100 millioner melk for mye.

Noen har ønsket å videreføre eksporten: Det er åpenbart at tapet for samvirket og bøndene vil være mye lavere med fortsatt eksport, sier Tine-tillitsvalgt melkebonde Tor Inge Eidesen. De økonomiske overlegningene er de samme som kjøttkonsernene i Uruguay gjør seg før de skiper pampasbiff til Norge.

Løsningen med en fiffig toprisordning for hjemme- og eksportmelk ble for risky både for bønder og stat. Det ville ha utfordret WTO-freden. Det blir for ubehagelig å utrede fortsatt eksport med tap (en kvart milliard i året, sier Tine) mens vi ellers er høye og mørke når andre land dumper mat i andre lands hjemmemarked.

Sauekjøtt-eksportaffæren med Afghanistan ble unnskyldt som et arbeidsuhell. Sett fra utlandet er det ett fett om det er staten eller bøndene sjøl som betaler matdumpingen.

Staten og Bondelaget har forsøkt å gjøre det Winston Churchill omtalte som "the equal sharing of misery". Det gikk ikke så bra.

For det første dekker staten bare 20 prosent, eller 200 millioner kroner, av den kostnadsmilliarden som er påført næringen av WTO-krav og påfølgende stortingsvedtak.

For det andre er det de aktive bøndene som må plukke opp resten av regninga. De må betale brorparten av utkjøpet av 40 millioner liter kvote, over omsetningsavgiften per liter levert melk.

I tillegg må de aktive tåle en nedgang i forholdstallet, det vil si hvor mange prosent av grunnkvoten sin de kan levere. I år får de levere 98 prosent. Neste år kan det bli fire, fem, seks prosent mindre melk å levere. Det svir, for bønder med 10 millioner i lån og behov for høy omsetning i fjøset.

For det tredje er det også noen som vil tjene på kvoteløsningen. Omlag en sjettedel av grunnkvoten eies av folk som ikke leverer melk i det hele tatt. Isteden leier de ut kvoten - til en årlig avkastning som flere steder passerer 10 prosent.

Kutt i grunnkvoten ville sørget for at de passive kvoteeierne tok sin del av tapet. Løsningen er verken ny eller uprøvd: Grunnkvoten ble sist endret i 2012. Isteden for å kutte kapitalverdien av kvoten reduserer staten og Bondelaget produksjonsverdien av kvoten, gjenom redusert forholdstall. Produsentene taper, kapitalistenes verdier sikres.

Kvoten de leier ut, blir ikke beskåret. Dersom utleierne bestemmer seg for å selge kvoten, vil ikke staten lenger beslaglegge 20 prosent av kvoten til 2,50 kroner. Isteden vil staten betale mellom 10 og 15,50 kroner literen for 80 prosent av kvoten.

Den siste 20-prosenten av kvoten kan selges til markedspris. Og kvoteeksperter spår at når det blir færre liter kvote i markedet, vil kvoteprisen øke. Det vil selvsagt også gagne passive kvoteeiere som velger å fortsette å leie ut, i form av høy leiepris.

Kvoteleien koster de aktive melkebrukene hundrevis av millioner kroner hvert år. En gradvis utfasing av utleieordningen ville, kombinert med statlig utkjøp, vært en effektiv produksjonskutter som samtidig ville skånet de aktive bøndene. Den muligheten har staten og Bondelaget latt ligge.

Den nye kvoteløsningen vil også med sikkerhet ramme en gruppe melkeprodusenter særlig hardt: De som leier kvote der leiekontrakten utløper i 2020. Folk som leier ut kvote, kan nemlig ikke selge den til staten så lenge utleieperioden løper. Bare kvoteeiere som har utleiekontrakter som utløper i 2020 kan la seg kjøpe ut i den nye ordningen.

De passive bøndene tjener, de aktive bøndene betaler. Noen aktive rammes hardt.

I tillegg ligger det inne i protokollens punkt om finansiering at "partene vil videre ta hensyn til det statlige bidraget i oppkjøpsordningen ved finansiering av jordbruksoppgjøret i 2020."

Det er ikke sikkert hva denne ordlyden betyr eksakt, men det er rimelig sikkert at det gagner staten.

Dette ble ikke så veldig "equal sharing".