Dataangrepet mot Amedia er et angrep på demokratiet

Det har skjedd så hyppig i det siste at det nesten er blitt "normalt". Massive dataangrep har det siste året rammet så ulike virksomheter som Stortinget, Østre Toten kommune, avlsselskapet Norsvin, hotellkjeden Choice og kjøttsamvirket Nortura. Og nå altså mediekonsernet Amedia.

Digitaliseringen av alle sektorer i samfunnet er en nødvendig utvikling, som forenkler og forbedrer de aller fleste virksomheter og tjenester. Digitaliseringen gjør oss også sårbare. Vi trenger gode sikkerhetssystemer. Men overalt der mennesker er involvert, vil det også være sårbarhet. Vi vil aldri ha helt vanntette systemer.

Datakriminalitet av dette slaget er dypt alvorlig. Det er gjerne internasjonale bander som står bak, de er godt organisert og driver meget sofistikert.

Konsekvensene er dramatiske for virksomhetene som rammes. Det kan ta mange måneder før driften er helt og fullt oppe igjen. Sensitive persondata kan komme på avveie, som kan få dramatiske følger for folk. Kostnadene kan bli mange titalls millioner kroner. I Østre Toten har det gått nær et år og kostet mer enn 39 millioner kroner å komme opp med alle systemer og tjenester igjen.

Amedia er landets nest største mediekonsern. Med over 90 abonnementsaviser, nettaviser og andre publikasjoner når Amedia mer enn 2,5 millioner nordmenn daglig.

Lokalavisene er en helt sentral del av den norske offentlige samtalen. Særlig i et land som Norge, der folk lever spredt, representerer lokalavisene en livsnerve. De speiler hele landet og påvirker slik den offentlige samtalen i såvel bygd som by.

Omfanget av dataangrepet mot Amedia er når dette skrives fortsatt ikke kjent.

Det kan virke paradoksalt at det er nettopp papiravisene som rammes av et dataangrep. Men produksjon og distribusjon av papiraviser i et land som Norge, er en komplisert og sofistikert prosess med omfattende logistikk. Alle små tannhjul må fungere for at helheten skal fungere.

For mange avishus representerer denne hendelsen et drama uten sidestykke: For eksempel er dette første gang siden 1896 at Lofotposten ikke kom ut med sin papirutgave. Redaktører i hele landet har sett seg i stand til å gi ut avis i storm, brann og terror - men er nå satt ut av spill av datahackere.

Etter iherdig innsats fra mange involverte er vi glade for at Nationen kommer ut som normalt, også med papirutgaven. Vi håper du vil fortsette å lese avis, på nett og papir. De - og vi - utgjør demokratiets infrastruktur.