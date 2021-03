Da koronaen kom til bygda

Da koronaen kom, var jeg litt kjepphøy, og konkluderte raskt at det neppe var min bygd som ville bli rammet først og hardest. Jeg fikk svar på tiltale fra den ytterste utkant i egen kommune: «Vi er også en del av verden», sa ei til meg. Jeg angret ordene mine, visst er vi en del av verden vi og! Klin opp i svenskegrensa og med Värmland og Dalarne i ryggen.

Så var det kanskje til pass for meg at jeg selv, i september, testet positivt for viruset. Jeg som hadde dratt på en ukes Norges-ferie greide å dra med meg smitten hjem. Selv om jeg sprita hender og forsøkte å holde avstand. Korona-testen min ble kjørt 12 mil til Elverum sykehus med taxi på en lørdag. Hva har jeg stelt i stand, tenkte jeg. 12 mil i taxi på helg for å få svar på covid-testen. Selv ville jeg aldri unt meg en 12 mils taxi-tur.

Jeg satt og skrev nærkontaktliste ved kjøkkenbordet, og kjente på dårlig samvittighet, jeg hadde 13 navn på lista. Flere var jobbkolleger. En med tidligere hjertesykdom. Flere over pensjonistalder. Noen ble redde da de fikk telefon fra kommunelegen og ble satt i karantene. En ringte og sa jeg ikke måtte ta det tungt. Jeg fikk omsorg, men det føltes ikke helt greit. Hva hvis jeg smittet noen som ikke tålte det?

Så starta livet i isolasjon. Regelen var at vi ikke kunne forlate egen boligtomt. Da er det fint å ha mer enn en leilighet med balkong. Fint å ha jorder utenfor husveggen og plass rundt seg. Fint å ha en kommunelege som ringte hver dag og spurte hvordan det gikk. Fint å kjenne de som jobber på Samvirkelaget. Jeg ringte inn handlelister og varer ble satt ut på butikkrampa. Jeg kjørte til butikken i ly av mørket og tok med meg handleposene som stod og venta. Jeg følte meg som en tyv om natten, selv om jeg vipsa beløpet på kvitteringen.

Jeg hadde aldri følt meg så dårlig, aldri lest så mange bøker så fort. Jeg gikk turer på egne jorder når jeg ble i form til det, men verden og folk ble uvirkelig langt unna. Utestengelsen fra fellesskapet skaper jo en slags følelse av ensomhet og verden forsvinner litt. Isolasjon har en pris.

Etter 21 dager ble jeg friskmeldt. Jeg satte meg i bilen og kjørte gjennom bygda. Det var en fantastisk følelse – det var som om verden der ute var helt ny. Som om førerkortet var ferskt og jeg var blottende ung – definitivt levende! Jeg kjente på en surrealistisk følelse av letthet og glede. Selv om enkelte fortsatt skydde meg som pesten.

Ja, koronaen rammer bygda og. Men vi har noen fordeler slike ganger. Det er enklere å holde to-meteren. Vi er del av et mer gjennomsiktig fellesskap som mobiliserer når det kniper. Jeg kjenner naboen og naboen vet når det røyner på. Så i kampen om vaksinene har jeg ikke vanskeligheter med å si det er klokt å vaksinere flere i byene tidlig.

Sønnen min bor i et kollektiv i Tøyengata i Oslo. Der er snart flere folk langs veien i bygda mi enn det er i Tøyengata. Med kollektivt hjemmekontor har guttegjengen regjert rundt kjøkkenbordet siden mars. En litt sliten, leid leilighet med fire unge menn som skal jobbe hjemmefra og få hverdagen til å gå opp. Av og til har alle teams-møter samtidig, det er ikke enkelt å få til. Av og til må de sette seg i senga med pc- en og gjennomføre jobbmøter.

De respekterer reglene og dugnaden. Nesten enda mer enn meg, som faktisk har hverdagen min ganske intakt og kan rømme til fjells når jeg trenger et skifte eller å få lufta hodet. De har latt være å reise hjem for å ikke frakte smitten ut av Oslo. De har hatt et adskillig mer krevende år enn jeg har. Jeg kan tenke det, når jeg snakker med ham på telefonen, at jeg håper han kan få en normal hverdag snart. Jeg er mer bekymra for hva koronaåret gjør med ham, og andre unge, enn hva det har gjort med meg.

Han savner å dra på kontoret, treffe kolleger, dra på kino. Han har venner han har innsett han ikke har snakket med på mange måneder, for møteplassene er borte. De vet ikke lenger hva som skjer med hverandre, hvordan har folk det egentlig på den andre siden av veggen? Hver 4. innbygger i Oslo bor alene, og ensomhet er en utfordring.

Det mest tungtveiende argumentet er allikevel sykehuskapasiteten i byene, som nå er sprengt.

I byene har de ikke samme armslag og plass å boltre seg på, slik som jeg har her. Jeg lar gjerne byene få flere vaksiner, de trenger det. Akkurat som vi, som bor her jeg bor, trenger noe annet enn det byene trenger ganske ofte. Og da bør vi også møtes med forståelse for det.

Vi må gjøre det som gagner samfunnet som helhet. Vaksinerer vi der det er mest smitte blir det mindre smitte overalt. Da daler også risikoen for at smitten kommer ut i distriktene. Da kan vi igjen smile når hyttefolkene kommer til fjells.