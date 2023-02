Da bøndene nektet å betale skatt

Har du hørt om Hitra-aksjonen? Bonde Sverre Hansen og kolleger gikk i juli 1975 til skattestreik fordi økonomien i landbruket var slik at det ikke var levelig. Den ga støtet til et historisk bondeopprør i vår tid og politisk grunnlag for at Bondelaget endelig fikk gjennomslag for vedtaket i Stortinget om inntektsopptrapping i 1975.

Samtidig var det i den grønne bølgen på Norges Landbrukshøgskole 28 unge på linjen Allsidig Jordbruk som hadde trua på utdanning for en framtid i næringa. Klassen skrev en støtteerklæring som ble den første på trykk i Nationen, avisa for distriktene. Etter hvert kom det mange slike fra svært ulike hold.

Hva er bildet nå om lag 50 år seinere? Medlem av næringskomiteen på Stortinget, Per Vidar Kjølmoen (Ap) fra Rauma, sa på 75 års-markeringa for Møre og Romsdal Bondelag i fjor: «Om det ikke skjer noe vil store deler av landet ikke ha landbruk!»

Han kjenner landet og ser framover. I fjor svarte regjeringen og Stortinget på utfordringene.

Hva var det som førte til opptrappinga og satsinga utover bygdene i 1975? Hitra-aksjonen? Et nødrop fra vanlige bønder i Utkant-Norge fikk sympati og forståelse hos store deler av befolkningen, som har et bondegen et sted innerst i ryggmargen. Støtteerklæringene fra folk i og utenfor næringa ga politisk uro i korridorene.

Norges Bondelag fikk det grasrotengasjementet som trengtes for å kunne omsette hva som trengtes i praktisk politikk Men itte no’ kjem tå sæ sjøl. Aksjonene har måttet fortsette. Anført av bondeledere som Nils Valla og Jørgen Holte kom det første store bondetoget i 1987 med flere hundre bønder gjennom Oslos gater etter brudd i jordbruksforhandlingene. Det ble det første i rekken av markeringer som har gjort inntrykk i hovedstaden, dog i fredelige og ikke franske former.

Bondestudentene som støttet Hitra-aksjonen i 1975 fikk en hyggelig håndskrevet invitasjon fra Sverre Hansen til aksjonsmøtet på øya. Min medforfatter, Per Olaf Lundteigen, reiste og fikk en erfaring som nok har preget hans engasjement for næringa og distriktene. Mitt poeng er: Engasjement nytter. Og vi kan alle kan gjøre litt. Kjøp norsk, bruk sesongvarer, og spis opp maten!