Bør det setjast eit tak på kor mange fleire hytter det skal bli?

Me har vorte ein nasjon av hytteeigarar. Talet på fritidsbustader i Noreg per 2021 er 440.443, ifylgje SSB. Hyttene har vorte fleire; 8,5 prosent på ti år. Og dei blir stadig større. Arealet har auka med nær 50 prosent, frå 62,2 til 89,6 kvadratmeter.

Valdres, der eg kjem frå og bur, er ikkje noko unntak. No er det fleire fritidsbustader i dei seks Valdres-kommunane, enn det er innbyggjarar. Hytteutbygginga har skote fart dei siste 20 åra. "Alle" vil bli som Hemsedal eller Trysil, eller Vinje. Beitostølen har vorte Beitobyen. 18.824 hytter var fordelt på seks Valdres-kommunar per september 2021.

Men medan talet på hytter går opp, går talet på innbyggjarar ned. 17.450 innbyggjarar er det i Valdres, ein nedgang på 2,7 prosent på ti år. Men kva ville Valdres vore utan hytter? Er hyttenæringa, med dobling og tredobling av innbyggjarar i høgsesongen, det distrikta skal leva for og av?

Hovudutfordringa for Valdres nett no er ikkje at det er for få hytter, men for få bustader. Medan det manglar eigna bustader for heiltidsinnbyggjarane, ser det knapt ut til å vera grenser for bustader til deltidsinnbyggjarane. Bustadhus mistar verdi så fort du stikk nøkkelen i døra i det nybygde huset. Kjøper du ei hytte på Vaset, Lenningen eller Filefjell, kan du derimot forvente prisoppgang og høgkapasitets breiband.

At fritidseigedomane tyder mykje for ein kommune, eller særleg næringslivet i kommunen, er overvegande sannsynleg. I fjor vart det omsett hytter for svimlande 1,84 milliardar berre i Valdres, og det er venta at talet blir høgare i år. Om store entreprenørar rykkjer inn når eit felt skal byggjast ut, er det lokale bedrifter som tek brøyting, vedkøyring, handling og vedlikehald.

Les også: Der landbruket forsvant

Annonse

Politikarar og næringsliv i kommunar som dreg økonomisk nytte av hytteutbygginga vil ha meir. Endå fleire hytter. I Vinje er torvtaket nådd, som Morgenbladet formulerte det: I ein av dei største kommunane i Hytte-Noreg har det ulma lenge. Mange tykkjer no grensa er nådd – for lengst.

Valdrisar flest er gjerne av det rolege slaget. Me har ikkje hatt for vane å snakke om dei kritiske sidene ved hyttebygginga. I alle fall ikkje høgt slik at andre høyrer kva ein seier. Om naturen som blir bygd ned, om konfliktar mellom hytteeigarar og ei stadig meir marginalisert beitenæring. Om klimagassutsleppa ved å setje opp sekundærbustader for ein stadig rikare del av befolkninga, som kjøper hytter fyrst og fremst fordi dei kan.

Er det for mange hytter i Noreg? Bør det setjast eit tak på kor mange fleire hytter det skal bli? Kor mykje pengar er det i hytteindustrien? Kven tener på hyttebygginga? Er eigarskapen til utmarka som skal byggjast ned rettferdig fordelt? Kva er klimaavtrykket frå hyttebygginga? Kva kostar det eigentleg å byggje ned natur? Og kor mykje natur blir bygd ned?

Desse spørsmåla, og nokre til, opptek etter kvart fleire og fleire, ikkje berre her i Valdres. I avisa Valdres skriv me mykje om hyttebygging. Når nye areal blir regulert for hyttetomter. Om paret som fann hyttedraumen i Valdres, og som no buset seg på hytta. Om konfliktar, der det tidvis er harde frontar mellom tilhengarar og motstandarar. Me merkar også stadig press på redaksjonen, særleg frå utbyggjarar som ikkje er nøgde med dekninga vår.

Me har vorte ein nasjon av hytteeigarar. Men likevel er det gjort lite arbeid journalistisk på kva hyttebygginga fører til, og kan føre til, anna enn nokre drypp her og der. Difor har redaksjonen i "Valdres" dei siste månadane jobba med eit større, redaksjonelt prosjekt om hyttebygging. Det har vorte til serien "Hytteparadokset", som me trur alle med hjarta og interesse for Distrikts-Noreg kan engasjere seg av.

Me har møtt grunneigarar og hytteeigarar, næringsliv og naturvernarar. Me har prøvd å finne ut av dei økonomiske ringverknadane. Prøvd å telje tonn CO₂-utslepp, når hyttedraumen ikkje lenger er ei lita stove utan innlagt straum og vatn, men eit hus med varmekablar på badet, smart-TV og tre gjesterom. Me har jakta på den siste villmarka i Valdres. Snakka med dei som tener og dei som tapar. Leita i sakpapir, rapportar, kommunestyrevedtak.

Eg er ikkje motstandar av hyttebygging. Eg eig sjølv ei hytte – i Valdres. Men me er alle, ikkje minst på klimaet og naturen sine vegner, tente med å ta debatten om det finst ei grense for kor mange hytter me skal ha. Det skal ikkje berre vera pengane som rår.