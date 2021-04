Bønder er ikke tjent med bløff

Det er bøndene som lager maten vår, og de fortjener minst like god inntekt som oss andre. Men, jeg mener Erling Gresseth, styreleder i ammekuforeningen Tyr, gjør seg selv og andre bønder en bjørnetjeneste når han rett ut bløffer om sitt produkt – kjøtt fra ammekuer.

I Nationen 11. april legger Gresseth i vei om at om at ammekua er «distriktskua», at ammekua bidrar til karbonbinding, at ammekua gir økt albedo, og at kjøttproduksjon på ammeku er «grasfôret matproduksjon» hvor oppfôringen skjer med «minimal kraftfôrandel».

Selv er jeg ikke agronom, men har heldigvis tilgang på forskning og gode kilder. Selv Google kan avkle de fleste mytene som selges inn. La meg begynne meg med det som Gresseth ikke sier noe om, og hvem som helst kan ta et googlesøk på; “klimagasser ammeku”.

Da finner du ganske raskt Nibio-notatet "Klimagassutslipp fra kjøttproduksjon". På side 2 vil du finne skremmende tall: Produksjon av 1 kg kjøtt fra ammekyr har et utslipp på 31,3 kg CO2-ekv. Kjøtt fra melkekyr er på halvparten av det med 15,4 kg CO2-ekv pr kg. Svinekjøtt gir en firedel av det igjen med 2,4 kg, og fjørfe med 1 kg CO2-ekv pr kg kjøtt.

Om du først søker vil du lett finne et innlegg fra Nationen i 2019, skrevet av pensjonert Nibio-forsker Arne Grønlund. Angående klima skriver Grønlund at «ammekuproduksjon bidrar bare til ca 1,3 prosent av matproduksjonen i norsk jordbruk målt i energi, men så mye som 13 prosent av klimagassutslippene fra næringen». Ammeku gir altså ekstremt høye utslipp av klimagasser, og utrolig lite næring.

Styreleder Gresseth skriver ingenting om de store utslippene av klimagasser, men trekker heller frem at ammeku bidrar til karbonbinding i jord og økt albedo. Hvis dette skulle ha noe for seg så burde han hatt med tall på dette i forhold til utslippene. Men, dette har selvfølgelig flinke folk allerede vurdert.

Et raskt søk gir deg en solid artikkel fra Forskning.no, 2019, av tre Cicero-forskere og Arne Grønlund. Her sier forskerne «Vi mener derimot at ammekuproduksjon er blant de minst klimavennlige måter å produsere mat på og at argumentet med karbonbinding og albedo ikke holder». Nemlig.

Så var det påstanden om at ammeku er «distriktskua». Jeg opplever Nibio-pensjonist Grønlund mer troverdig enn styrelederen i ammekuforeningen. Angående Gresseth sin påstand om at ammekua er «distriktskua» sier Grønlund at «nesten 43 prosent av ammekuproduksjonen foregår i korndyrkingsområdene». Og korndyrkingsområdene Gresseth – det er vel ikke akkurat distriktsjordbruk?

Hva da med forbruket av kraftfôr. Alle vet vel at kuer kan klare seg godt bare på gras. Så kanskje styrelederen i Tyr snakker sant når han sier at kjøttproduksjonen i ammekubesetninger skjer med «minimal kraftfôrandel, sett opp mot sammenlignbare produksjoner»?

Men også her hadde Grønlund alle tall klare i sitt innlegg fra 2019: «Ifølge standard fôrnormer er kraftfôrforbruket per kilo kjøtt 5,4 kilo for ammekyr, 3 kilo for storfekjøtt produsert i kombinasjon med melk, 2 kilo for sau, 4 kilo for svin og 2,4 for fjørfe». Altså, - selv om ammekua spiser mye gras så brukes det mye mer kraftfôr i dagens kjøttproduksjon på ammeku enn i noen annen kjøttproduksjon i Norge.

Som sagt så mener jeg at bøndene fortjener en god inntekt, men matprodusenter må begynne å bli ærlige om produktene sine. Dere må slutte å underdrive kunden. For det er lettere enn noen gang å finne troverdige kilder.