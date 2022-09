Så vi lønnes med gode tanker, takksigelser og muligens lønn i himmelen. Selv våre egne faglag ser ut til å tro at bondens samfunnsoppdrag er å produsere nok mat til Norge AS.

Alle som mener det er bondens livsoppgave å produsere nok mat, skal prøve å betale sine egne regninger med pliktfølelse, gode tanker og takk. For da vil de oppleve en overraskelse. Alle regninger, også bonden sine, må betales med penger.

Men fikk ikke bonden tidenes landbruksoppgjør i år? Jo det fikk vi. Men det er penger vi ikke har sett snurten av enda. Det kom en ørliten slump (19.500 kroner i snitt) denne uka. Det dekker ikke økingen på kraftfôret i to måneder engang. Så nå forskutterer bøndene høye priser på tiende måneden. Det tærer på likviditet, motivasjon og psyke. For ingen vet egentlig hvor mye som blir kompensert og hvilke priser vi har å forholde oss til.

Jeg har vært såpass lenge i gamet at jeg har sett de forskjellige skiftningene. Vi skulle være store produksjonsenheter, men ikke for store. Vi skulle være små enheter, med tusen andre oppgaver som attåtnæring. Vi skulle drive nisjeproduksjon, gårdsmeierier, solsikkejorder, Reko-ring og vaffelsalg. Så skulle vi være så store som mulig, igjen helst legge inn under oss 2-3-4 av nabogårdene.

Målet har hele tiden vært å få bedre økonomi. Men det har feilet. Rett og slett. Alle strategiene har feilet. Det spilte ingen rolle om regjeringen har vært grønn, blå, gul, lilla, rødgrønn, blågul eller enda mer fargerik. Strategien har ikke funka. Bonden har over tid blitt kjørt hardere og hardere økonomisk. Men fortsatt leverer bonden på sitt «samfunnsoppdrag», vi sikrer de norske forbrukerne mat på bordet.

For å kunne gjøre det, finansierer de fleste bønder denne matproduksjonen ved å jobbe i en jobb til! Tenk litt på det? Svært mange bønder steller fjøs før de går på jobb og igjen på nytt etter jobb. Les det noen ganger. For å levere på «samfunnsoppdraget». De pløyer og harver, sår og høster i helger og ferier. Avspaserer for å kunne ta imot kalver, tar ut ferie i lamminga.

Og de leverer. De produserer korn til mel, melk til ost og kjøtt til pølser. Men ble det billig mat av det? Nei det ble ikke det. Ble økonomien til bonden bedre? Nei, den ble ikke det. Men for Norge AS er jo dette genialt. Bøndene betaler i praksis for å få lov til å produsere mat.

Skal vi ha norsk matproduksjon med alt det innebærer av bosetting i distrikter, arbeidsplasser, beredskap og sikkerhet og ikke minst verdens reneste mat, så må bonden få en inntekt til å leve av.

I 2022, året da Europa tørker ut, Ukraina er i krig, Russland er styrt av en mann som har gått fra konseptene, USA opplever ekstrem tørke, Pakistan oversvømmes av regn, det er året da Norge ikke ser nytten i å høste maten som allerede er sådd, grodd og høsteklar. Fordi bondens varer tydeligvis ikke er viktig nok?

Senterpartiet, partiet til «bonden» sitter med både landbruksminister og finansminister og toer sine hender over at god og næringsrik mat pløyes ned. Det er et problem som kunne vært løst med ørlite handlekraft. Det er snakk om noen få produsenter, men symbolverdien er enorm. Vi kaster bare ikke mat. Det ligger dypt i oss alle, og nå velger altså de med ansvaret å sitte «ringside» å la dette skje.

Bonden kan ikke drive matproduksjon på dugnad, bonden kan ikke risikere hus og hjem på en strømregning de vet de ikke vil få penger til å betale. Det er ikke bondens ansvar. Bonden har ansvar for at de varene som leveres holder bra kvalitet, at de er dyrket og avlet på en god måte som ivaretar både jord og dyr. At regelverk følges. Bonden har også, som alle andre bedriftsledere et selvstendig ansvar for å ivareta økonomien i bedriften.

Bonden har ikke ansvar for å sørge for at Norge AS har nok mat. Det ansvaret er det sittende, foregående og kommende regjeringer som har. Og det er på tide noen tar det ansvaret. At noen tørr å stå i stormen og fjerne effektiviseringskravet i landbruket. Fjerne det stadige mantraet for å bli større, produsere mer, med færre hender i arbeid. Bonden lager liv av jord, og når du effektiviserer det nok, så tjener du ikke lenger på det. Du ødelegger. Ødelegger jord, ødelegger dyr og du utarmer mennesker.

På sikt fjerner man også en viktig beredskap. Jord som ikke lenger dyrkes, produserer ikke mat. Ku som ikke finnes, fjøs som er revet, produserer ingen melk. En bonde som ikke finnes, skaper ingen arbeidsplasser. En nedlagt og bortflyttet bonde i byen kan ikke rykke ut med tankvogna for å slukke når lokalbutikken brenner, brøyte hytteveier eller holde kulturlandskapet ved like. En nedlagt og bortflytta bonde i byen begynner ikke på igjen sånn uten videre.

Og selv bønder trenger naboer, kollegaer, sparringspartnere og tryggheten i et nettverk.

Så vi må slutte å legge ned gårder. Så enkelt er det og det begynner med å fjerne effektiviseringskravet i landbruksoppgjøret. Norge må slutte å forutsette at et visst antall bønder gir seg hvert år, slutte å forvente at bøndene finansierer matproduksjon med annen jobb i kontortiden. Norge må slutte å forvente at bondens partner skal forsørge bondefamilien, mens all inntekt fra jord og fjøs går til å dekke utgiften med å produsere mat.

Og det må begynne med at sittende regjering tar ansvar og sørger for at norsk mat høstes og kan lagres uten at bonden taper hundretusenvis av kroner. Og det må fikses nå, helst i går.

FN burde opprette en egen Etisk Matdomstol for hele verden. Som dømte land som pløyer ned brukbar mat, mens de kjøper mat ut av munnen på de som sulter.