Herre i eget hus, sier vi. Slik vil vi ha det. Vi vil eie vår egen bolig, kunne gjøre som vi vil, kanskje også ha en hage utenfor som vi kan stelle med. Dette har vært bærebjelken i norsk boligpolitikk siden krigen. Husbank og fradrag for gjeldsrenter skulle sikre at drømmen kunne gå i oppfyllelse for flest mulig. Tilsynelatende en suksé: 66 prosent av oss eier egen bolig, 14 prosent bor i andels- eller aksjeleiligheter, tilsammen 77 bor i egen bolig.

Men er nordmannen av 2020 virkelig herre i eget hus? Eller burde vi banke beskjedent på før vi går inn og krysse fingrene for at renteøkninger eller dårligere tider ikke river ned korthuset som vi bor i?

Tilsammen er vi skyldig 3550 milliarder kroner i gjeld. Det vil si nesten 900.000 per nordmann over 18 år. Sammen med danskene ligger vi på gjeldstoppen i Norden. I verdenssammenheng er vi godt plassert blant de 20 mest forgjeldete befolkningene. Vi er mer forgjeldet en us-amerikanerne før sammenbruddet i 2007-8.

Men boliggjelden er ulikt fordelt. Nesten 20 prosent av oss har gjeld til tre ganger over pipa, eller egen inntekt før skatt. 5 prosent har en gjeld som tilsvarer mer enn fem ganger inntekten. Særlig i pressområdene har stigningen i boligprisene presset fram en usunn økonomisk utvikling. For en familie med gjennomsnittlig inntekt kan en vanlig selveierbolig være uoppnåelig i disse områdene. I Oslo har en enslig sykepleier knapt tilgang til 5 prosent av boligene med sin inntekt, forutsatt maksimalt lovlig låneopptak.

For den enkelte er dette naturligvis en stor belastning. Det er blitt vanskelig mange steder å finne bolig i nærheten av arbeidsplassen, og den psykiske påkjenningen kan blir tung. Den minste endring i egen ellers samfunnets økonomiske situasjon blir en alvorlig trussel mot eget hjem. Siden boligen er blitt en så stor del av våre løpende utgifter, styrer boligprisene kanskje også valg av ikke bare bosted, men også utdanning og yrkesvalg. Vi mister en viktig del av den friheten som vi forventer av livet i et rikt og velorganisert land. Ordet gjeldsslave er like gammelt som pengevesenet og låneinstitusjonen, men er det ikke et tankekors at det har fått ny aktualitet i et samfunn der frihet og uavhengighet prises høyere enn noen gang før?

Boligbygging, kontorer, butikker og andre næringsbygg spres utover i landskapet – jo lenger bort fra bykjernene, jo lavere tomtepriser – og driver fram økt biltrafikk, veibygging og CO2-utslipp.

Boligpolitikk var engang en viktig politikkområde, men saksfeltet er nå overlatt markedet. Selv om mange er bekymret over utviklingen, er det lite som tyder på at boligpolitikk blir et sentralt emne i neste års valgkamp. Løsningene ligger heller ikke i dagen. Økt boligbygging der prisene er høye, vil øke tilbudet, og derved bidra til å dempe prisøkningen.

Men vil ikke økt boligtilbud og lavere priser nettopp i disse områdene bare øke etterspørselen tilsvarende? Og ønsker vi en enda sterkere tilflytting til Oslofjordområdet, Stavanger, Bergen og Trondheim? En boligpolitikk som tar ondet ved roten, som er så radikal at den virker, er en distriktspolitikk som bremser, eller kanskje snur flyttestrømmene. Jeg tror ikke noen med hånden på hjertet kan si at de kjenner dette trylleformularet...

Mens vi arbeider med en slik distriktspolitikk, haster det med å endre boligmarkedet slik at prispresset dempes. Ulike typer leieboliger og boliger der innskudd betales over en lang rekke år, kan være gode bidrag i så måte. Å endre måten boliger omsettes og selges på, kan være en annen.

Styrer eiendomsmeglerne i for stor grad markedet med sine glansete brosjyrer, løfter til selgerne om å kunne oppnå høyest mulig pris (en pris som eierne naturligvis må betale tilbake med renter når de kjøper ny bolig...) og budrunder rigget for å skru prisene i været? Jeg har selv vært så heldig å kjøpe mine tre suksessive boliger utenfor slike mekanismer, direkte fra eier, uten konkurranse om å by andre boligsøkere i kne.

Dette er som sjeldne unntak å regne i Norge, men i Frankrike er boligkjøp uten budrunder regelen. Eiendomsmeglerne, som stort sett nøyer seg med et nøkternt prospekt med bilder tatt med mobiltelefon, fastsetter et prisforlangende sammen med selger. Potensielle kjøpere kan by under prisforlangende. Det er da opp til selger om han eller hun godtar budet. Hvis derimot kjøper byr tilsvarende prisforlangende, er selger forpliktet til å godta.

Kjøper får så én uke til å tenke over saken, og eventuelt trekke seg, uten videre omkostninger. Man får dermed ikke et priskappløp oppover, og man unngår at kjøperne river med i logikken: «klarer vi 3 millioner, klarer vi også 3.1... osv. osv.».

Mye kan sies om hvordan boligsalg foregår i Frankrike i forhold til i Norge, men jeg vil tro at måten salget foregår på er mindre prisdrivende, og ikke minst: at kjøper ikke risikerer å strekke seg lenger enn fellen rekker fordi alt går så fort.

Noe å tenke over, en fransk løsning i det norske boligmarkedet?