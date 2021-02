Han aukar motsetningane mellom oss. Må det vere slik?

Dust. Tilbakeståande. Galen. Debatten på sosiale medium tok seg opp i skylaget då Sp-ordførar i Øyer Jon Halvor Midtmageli tidlegare i vinter refsa Sps miljøpolitikk – og i same slengen baud MDG opp til dans og regjeringssamarbeid. Av slikt blir det baluba.

Kva plass har debatt, kritikk og usemje i norsk landbruk? Og korleis snakkar vi eigentleg til kvarandre om landbruket på dei sosiale plattingane? Ikkje særleg konstruktivt, vil eg meine.

Fleire av dei nye samværsforuma finn vi på Facebook. «Venner av norsk landbruk» er eit forum med over 80 000 medlemmer. «Norsk landbruksdebatt» er eit anna, i tillegg til eigne forum for kvinner i landbruket, for dei som elskar bygda, for dei som likar rovdyr, for å nemne nokre.

Det står mykje informativt og nyttig her, tips om nye mjølkesystem eller spørsmål frå ein fortvila gardbrukar som ikkje ser ende på arbeidet. Slike ting. Dei nye digitale samlingsplassane er alt på ein gong – nyttig delingskanal for den redigerte journalistikken, og motsett: Eit digitalt festlokale der utestemme ser ut til å vere regelen meir enn unnataket.

Kanskje var det ein som ynskte å løfte ein sakleg kritikk av noko, eller det var ei med ein god idé? Trass i ein god intensjon – ikkje sjeldan spinn debatten ut av kontroll, inn i nye galaksar, vidare mot endelause, monomane og fordreia diskusjonstrådar rundt nokre konfliktfulle tema som det knyter seg store spenningar til. Eg tenkjer på rovdyra og pelsdyrnæringa, på vegetarianarane, miljøspørsmål eller avgift på diesel.

"Ikkje sjeldan spinn debatten ut av kontroll, inn i nye galaksar, vidare mot endelause, monomane og fordreia diskusjonstrådar."

Annonse

Eit klisjéfylt fiendebilete blir gjenteke til det parodiske. I staden for å forstå er tilsvara og kommentarane ikkje sjeldan usaklege, hånande. Korresponderer ikkje meiningane dine med fleirtalet, kan du ha det så godt. Eit snev av sympatiar med miljørørsla eller naturvernarane plasserer deg ytst på Judas-posten, slik det også strippar deg for truverd og tillit.

Forklaringane finn vi djupt forankra i politikken og eit sterkt splitta syn på landbruket, kulturen og kva slags nasjon vi i røynda ynskjer å vere. Motsetningane er store. Men må språket, debatten og samværsforma vere det?

Kanskje skal eg ikkje gje diskusjonsgruppene på sosiale medium større tyngd enn dei faktisk fortener. Men medievanane endrar seg. Eit nettforum med titusenvis av tilskodarar er ikkje utan interesse, utan kraft, men er premissgjevar for kva som får merksemd, kva det er som blir lytta til. Difor er slike forum også viktige.

Margit Fausko frå Hemsedal og MDG lanserte tidlegare i vinter politikk for å redusere plastforsøpling i landbruket. Ho vart møtt med hundrevis av konstruktive, men òg usaklege og latterleggjerande kommentarar frå dei som meinte at partiet hennar var «verre for landbruket enn bondens plast». Då ho nokre dagar tidlegare gjekk ut mot matkasting, eksploderte debatten. «MDG kan ta seg en jævla bolle fra søpla om de vil», skreiv ei. Ein annan skriv at han ynskjer å sjå MDG i søpla, der dei høyrer heime.

Det er lett å la seg rive med i irritasjonen over det vi ikkje likar, over påtrengjande miljøvernarar, eller forståsegpåarar utanfrå som gjerne vil meine noko om det som angår oss. Men konstruktivt er det ikkje. Samstundes er det store menneskelege kostnadar for dei som tek del i det offentlege ordskiftet, dei som vågar å snakke imot. Tenkjer vi på det?

Fleire har reagert på tonen i debattane. Trond Kåre Langseth skriv på det alt nemnde forumet at han som bonde gjennom 40 år blir «sjokkert over holdningene en del kolleger viser i denne gruppen». Kine Røreng skriv at det må til forsoning. «Vi blir bare mer og mer polarisert», skriv ho. «Jeg savner fremdeles respekt for hverandres synspunkter og levesett.»

Cowboy-kulturar finst i alle miljø. Som menneske har vi ikkje kapasitet til å vite eller kunne alt. Og nettopp difor har vi fordommar eller stereotype førestillingar om kvarandre. Stereotypiane er med på å etablere eit «vi» og eit «dei» og er slik eit hjelpemiddel til å kategorisere omverda og menneska som bur der – og oss sjølve. Slik skapar vi orden i kaoset. Det gjeld i den fysiske verda – og på sosiale medium.

Landbruk er krevjande saker. Det går fort i ball, og det er ikkje alltid enkelt å henge med. Nettopp difor treng vi ein raus og respektfull samtale som opnar opp, som inviterer inn, som ikkje let att stengsler, latterleggjer eller set i bås. Dei som deltek i debatten, fortener ikkje det. Ikkje norsk landbruk heller.