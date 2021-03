Da bygdeanarkisten Ivar Mortenson ein gong på midten av 1880-åra var på ein av dei mange vandringane sine rundt i Sør-Noreg, skreiv han som han alltid gjorde, reisebrev til avisa si i hovudstaden. Han hadde teke over som redaktør i avisa Fedraheimen etter Arne Garborg, men Garborg var framleis med, og godt synleg.

Og Garborg gav klart uttrykk for at han synest dei blei vel langdryge, desse reisebreva, og ikkje minst blei det i meste laget av velling og graut som traktement på gardane der Mortenson tok inn for å overnatte.

Kanskje vart dei langdryge, desse reisebreva, men kosthaldet kunne jo ikkje Mortenson gjere så mykje med. Dette var den einsidige kvardagskosten delar av Bygde-Noreg hadde å by på for 140 år sidan – og i hundreåra før og tiåra etter.

Da Hulda Garborg, kjerringa hans Arne Garborg, gav ut boka Heimestell i 1899, var eitt av måla hennar å fremje opplysning om kosthald i dei norske bygdene, og ikkje minst vise alle dei gode råvarene som fanst og kunne gi oss allsidig føde. Boka vart populær, og i tredjeutgåva, som kom i 1922, skriv ho om det ho har lært og føydd til i den nye utgåva: «Først og fremst vil det då bli meir plantekost og meir norsk mat etter gode oppskrifter frå bygdene.»

«Frukt og bær» fekk større plass enn «Ost og egg» i boka, og frå ei reise sørover i Europa fortel Hulda blant anna frå eit måltid på ein gard i Bayern: «Kvar dag hadde dei kokt frukt på bordet. Sukker bruka dei berre lite av. Rømme var det ikkje tanke om. Og kjøt var for dei berre søndagskost. Endå var det dei seigaste og mest tiltøke arbeidsfolk eg har råka.»

Hulda følgjer opp med ei lang rekkje oppskrifter på rettar av frukt og bær, både frå naturen og hagen, som er med på gjere kosthaldet meir allsidig, meir næringsrikt, meir smaksrikt, meir spennande.

"Hulda følgjer opp med ei lang rekkje oppskrifter på rettar av frukt og bær, både frå naturen og hagen."

Annonse

Hundre år etter – i 2021 – ville eg ha trudd at kunnskapen om eit allsidig kosthald, og det norsk landbruk kan bidra med i kosthaldet, er grunnfesta og godt etablert, og at det i det minste skal vere noko som gjennomsyrar tankegangen i medium som profilerer seg som talerøyr for distrikta og primærnæringane.

Men ringen er visst slutta. Vi må tilbake til eit kosthald med velling og graut, og raudt kjøt produsert på norsk grovfôr og i karrig utmark. Det er der kaloriane er.

Da eg opna Nationen for eit par veker sidan og las leiaren, vart eg så forskrekka at eg nesten mista brødskiva med jordbærsyltetøy i golvet – med smør- og påleggssida ned (eg greidde heldigvis å halde på henne, for det ville ha vore for gale å la så eksklusivt pålegg gå til spille).

I eit forsøk på å peike på korleis vi kan løyse arbeidar- og lønnsproblematikken i grøntproduksjonane, greier leiarskribenten å isolere det heile til eit problem knytt til innhausting av jordbær. Men ikkje berre det. Leiaren er formulert slik at det kan sjå ut som om det berre er eit luksusproblem: «Det vil undergrave både dagpengeordningen og landbrukets legitimitet, og øke statens utgifter til en del av landbruket som leverer smaksopplevelser i luksusklassen, men yter forholdsvis få kalorier og bidrar relativt lite til nasjonal matsikkerhet», slår leiarskribenten fast med tanke på i kva grad staten kan subsidiere produksjonen av jordbær.

Dette er ein type støtte – eller manglande støtte – den norske grøntnæringa har lita nytte av før ein av dei mest utfordrande sesongane denne delen av norsk landbruk står overfor på tiår, ja, kanskje nokon gong.

Det er mange produksjonar innanfor grøntnæringane som har eit stort behov for arbeidskraft som kan stå for manuelt arbeid; problemstillinga er lik for dei alle, og vi bidrar på kvar vår måte til eit allsidig og næringsrikt kosthald i Noreg. Det vi treng no, er gode diskusjonar om korleis vi kan løyse dette problemet både i sesongen som nærmar seg, og i åra som kjem. Det vi har aller minst behov for, er retorisk graut dekt av ein tynn saus av analyse.

Jordbærsyltetøyet til kvardagsfrukosten er naturlegvis ikkje meir eksklusiv og luksuriøs mat enn indrefileten til søndagsmiddagen. Norsk landbruk er allsidig og bidreg til eit fantastisk mangfald av produkt og smaksopplevingar. Det er dette vi må ta vare på – også når vi står i krisetider – anten produksjonsmiljøa er små eller store, anten vi driv med dyr eller plantar. Da kan vi til og med ete både velling og graut av og til.