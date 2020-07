Bidens ledelse er mer solid enn Hillarys var i 2016

Det er to grunner til at Joe Biden er klar favoritt til å vinne årets presidentvalg i USA, men også to potensielle lys i enden av tunnelen for Donald Trump. Biden leder klart på målingene, og man kan lese kommentarer som både erklærer Trumps politiske bortgang og som advarer mot å avskrive ham.

Den observante leser vil huske at Trump lå bak på målingene også i 2016. Men da Hillary Clinton ledet stort på sommeren i 2016 var hun og Trumps samlede støtte på rundt 80 prosent. 20 prosent av velgerne ville stemme på et tredjeparti, eller hadde ikke bestemt seg. De som bestemte seg sent gikk for Trump med stor margin. De tok en sjanse på «outsideren».

Biden og Trump har i år en samlet støtte på over 90 prosent. 50 prosent sier de aldri i livet kommer til å stemme på Trump. 39 prosent sier det samme om Biden. Det er altså svært få ubestemte velgere å kjempe om, og mange av svingvelgerne som tok en sjanse på Trump i 2016 virker å ha fått nok.

Bidens andre styrke er at velgerne ser ham som rimelig moderat. Det tross en primærvalgkamp som dro Biden lengre til venstre enn Obama i 2008 og Clinton i 2016. Velgerne har dette inntrykket fordi Biden ofte ble angrepet av partiets venstreside gjennom primærvalgkampen.

Trump har innrømmet at Biden ikke er radikal. «Biden er ikke en del av den radikale venstresiden. Jeg tror ikke engang han vet hva den radikale venstresiden er lengre», sa Trump på valgkamparrangementet i Tulsa, Oklahoma i juni. Nå argumenterer Trump for at Biden ikke er ved sine fulle fem, og dermed vil være en president styrt av «den radikale venstresiden».

I Texas slapp senator John Cornyn nylig en TV-reklame som knyttet motkandidaten til «velkjente liberale politikere som Elizabeth Warren», uten å nevne Biden. Det er tegn på at republikanerne har gitt opp å overbevise velgerne om at Biden er radikal.

Trumps største lyspunkt er at selv gjennom koronakrisen med høy arbeidsledighet har velgerne beholdt troen på at han er bedre egnet enn Biden til å få økonomien på rett kjøl. Et klart flertall tror Biden ville håndtert en generell krise, koronakrisen og rasepolitikken bedre enn Trump. Samtidig holder velgerne fast på at Trump vil være bedre for økonomien, og et knapt flertall mener Trumps håndtering av økonomien er god.

Håpet for Trump er at høstens valgkamp vil handle mer om økonomi og mindre om rasepolitikk og politivold. Faren er at velgerne snur. I juli har to målinger vist at et lite flertall av velgerne foretrekker Bidens evne til håndtere økonomien. Hvis Trump mister denne ledelsen permanent vil han være sjanseløs når valgkampen får full fart i høst.

Bidens kognitive tilstand ble gjenstand for mye spekulasjon gjennom primærvalgkampen. Den tidligere visepresidenten snublet seg gjennom valgkampen, og slet ofte med å navigere trygt gjennom lengre setninger. Han sa ofte feil navn på steder og personer, og så ut til å glemme viktig informasjon.

For å motvirke spekulasjonene gjorde Biden et lengre intervju med The Atlantic om hans livslange problem med stamming. Kan det, og hans alder, forklare alle 77-åringens mange forsnakkelser? Kanskje.

Biden har ført en svært forsiktig valgkamp så langt. Han har ikke opptrådt på mange offentlige arrangementer, og kun holdt en håndfull taler de siste månedene. For å vinne høstens valg må Trump overbevise velgerne om at Biden ikke er i stand til å være president. De som har fulgt Bidens karriere føler seg nok sikre på at Biden her vil være til hjelp for Trump, fordi han er kjent for å tråkke i salaten.

Et flertall – 55 prosent – av velgerne i en junimåling mente det er mer sannsynlig at Biden er i et tidlig stadium av demens, enn at han ikke er det. 45 prosent svarte det motsatte. Det er ikke mange målinger om det temaet, men i juni sa også 38 prosent av velgere, inkludert 20 prosent av demokrater, at de tror Biden har en slags demens.

Det sier noe om folkets tillit til Trump at de vil erstatte ham med en som flertallet tror er nær å bli dement. Det er gode grunner til å mene at Biden er klar favoritt til å vinne valget, men det betyr ikke at Trump skal avskrives helt.