Kjære styreleder, tusen takk for innsatsen

For noen år siden brukte vi flere uker på å få en styreleder til å innse at unge krefter kunne bidra mer enn han. Saken endte lykkelig da han tilslutt forsto at hans tid var over i denne organisasjonen og valgkomitéens forslag var fremtiden.

Mange styreverv er populære å få og stå i. Det er ikke så lett å si nei takk til gjenvalg når styrevervet oppleves som givende med interessante møter, gode middager og nyttige bekjentskap.

Kanskje kan de forstå avslaget bedre dersom de får innblikk i tankene rundt valgkomitéens innstilling. Valgkomitéene bør bruke tid på de som ikke skal være med videre.

Kanskje har du bidratt fantastisk i den styreperioden du har vært med i? Da trenger du en begrunnelse på hvorfor styret trenger ny kompetanse. Du trenger forståelse for at organisasjonen trenger andre ressurser fremover.

Det er ikke et nederlag å gå ut av et styre, men det kan oppleves som et nederlag hvis du ikke får forståelse for hvorfor.

Annonse

Det finnes dessverre tilfeller av at valgkomitéen trekker seg unna de som ikke skal være med videre. Tiden brukes på kun på de nye kandidatene, men gode samtaler med utgående styremedlemmer kan være verdifullt for alle.

Et styremedlem på vei ut kan være på vei inn i et annet styre. Erfarne styremedlemmer kan være attraktive, men frustrerte personer kan bli en belastning for både organisasjon de forlater og den de kommer inn i.

Erfarne styremedlemmer kan bidra positivt på andre måter. De er alltid på jakt etter kunnskapsrike personer som kan bidra til økt kvalitet på styrearbeid. Det trengs mentorer og ambassadører for våre organisasjoner.

Kanskje du heller skal berømme valgkomiteens arbeid som har et bevisst forhold til sin jobb?

Det enkleste de gjør er nemlig å be deg stille deg til disposisjon for en ny periode, men det er nødvendigvis ikke så fremtidsrettet.

Så kjære styreleder, eller styremedlem, gi din valgkomite innspill i deres arbeid som kan bringe organisasjonen videre. Det vil også gjøre deg til en attraktivt styrekandidat i en ny organisasjon.