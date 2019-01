Folkerett og Krim

Mye av teksten får derved preg av udokumenterbare påstander som mistenkelig ligner på President Trumps «tidlig-morgen-alternative-fakta-twitring». Skal Norge virkelig fortsatt delta i den kalde krigs-retorikken til den nåværende amerikanske administrasjonen?

Her finnes ikke opplysning om Krims folkeavstemning om områdets tilknytning til Russland eller Ukraina. Her deltok 83,10 prosent (i Sevastopol 89,5 prosent). Resultatet på Krim ble 96,77 prosent i favør av Russland, (95,6 prosent i Sevastopol). Ca. 150 valgobservatører deltok. Ingen avvik ble rapportert, jf. FN-pakten art. 2.4. Det er denne folkeavstemning som USA fordømmer som folkerettsstridig.

Annonse

Heller ikke nevnes Den internasjonale domstol i Haags Kosovo-uttalelse. Spørsmålet som domstolen fikk var om den albanske majoritets avgjørelse av 17. februar 2008 om løsrivelse fra Serbia – som stred mot Serbias grunnlov om et udelelig rike – var folkerettsstridig. 19. februar 2008 – og 2 år før domstolens vurdering forelå anerkjente USA Kosovo som selvstendig stat. En må vel anta at USA på de 2 dagene hadde en juridisk analyse klar som godtok at selvstendighetserklæringen var fullt ut lovlig folkerettslig sett.

Hva var rettens avgjørelse? Jo at folkesuvereniteten er øverste prinsipp (Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, s. 403 ff. § 82). I suverenitetsprinsippet ligger det at «folket» er folkerettssubjekt. «Folkets» myndighet er begrenset. Hovedregel er at folket ved referendum iht. sedvanerett og generelle prinsipper, kan rettsgyldig utøve separatistrett. (Kosovo § 79) Det springende punkt er om traktatretten, evt. om FN-vedtak forbyr referendum (Kosovo § 118). Dette svarte domstolen benektende på, altså var Kosovos ensidige løsrivelse ikke i strid med folkeretten, noe jo USA allerede hadde funnet ut straks erklæringen var et faktum, og dette vel å merke uten at det var holdt noen folkeavstemning i Kosovo.

Med så mangelfulle premisser blir dessverre Senterungdommens konklusjon feil: Folket på Krim må ha rett til løsrivelse slik Kosovo hadde det. Ingen folkerett forbyr det.