Acer-saken handler ikke om suverenitetsavgivelse. Å avgi suverenitet er forbudt etter Grunnloven. Heller ikke EU-landene avgir suverenitet til EU, noe Storbritannia nylig har vist. Som suverent land kunne Storbritannia unilateralt beslutte å forlate EU. Bare suverene land kan gjøre slikt. Med dette trakk Storbritannia tilbake den myndighet som var delegert til EU.

Acer-saken handler om delegasjon av myndighet. Her på et så uhyre smalt område, i et så eksepsjonelt marginalt omfang, at regjeringen og Stortinget fant å kunne gjøre dette ved bruk av alminnelig flertall. Altså ikke ved bruk av simpelt flertall, slik Nordlund skriver. Simpelt flertall er faktisk ikke flertall i det hele tatt. Delegert myndighet kan trekkes tilbake, fordi norsk suverenitet er intakt. Dette kan gjøres med alminnelig flertall.

At EØS går på Grunnloven løs, er feil. EØS-avtalen ble inngått helt etter Grunnlovens bestemmelser, og ble støttet av mer enn tre firedeler av Stortinget. Den kan derimot sies opp med alminnelig flertall.

Åtte - 8 - stortingsvalg senere kan vi konkludere med at EØS-avtalen er kommet for å bli. Ikke på noe tidspunkt har avtalens motstandere vært i nærheten av å få et flertall på Stortinget. Ved valget i høst fikk Rødt, SV og Senterpartiet 49 representanter. Langt unna 85. Verdt å merke seg er at Rødt har sagt de ikke vil delta i noe som helst regjeringssamarbeid, mens Senterpartiet ikke ønsker å regjere med de to andre Nei-partiene. Det er altså vanskelig å få øye på selv et teoretisk styringsalternativ for det «alternative Norge.»

Acer-saken ble også vedtatt med tre firedels flertall. Dog uten at det ble henvist til Grunnlovens paragraf 115. Det er dette, og kun dette, Acer-saken handler om. Dette fordi den delegering av myndighet som måtte skje gjennom Acer er helt marginalt inngripende.

Nordlund hevder at Nei til EUs ærend er å «ivareta flertallet fra folkeavstemningene om EU-medlemskap i 1972 og i 1994.» Dette er selvfølgelig bare tøv. Blant de 52 prosentene som stemte nei i 1994, var det en høy andel tilhengere av EØS-avtalen.

Venstre, Sosialdemokrater mot EU, KrF, AUF, LO og enda flere, hadde alle ja til EØS og nei til EU som sin politikk. Det var (og er) altså svært bred tilslutning til avtalen. Det ble da også fra mange argumentert med at EØS-avtalen var tilstrekkelig og nettopp derfor var EU-medlemskap ikke nødvendig. Mange er den dag i dag overbevist om at det ville blitt Ja-flertall i 1994 uten EØS-avtalen.

Dette vil vi naturligvis aldri få svar på, men Nei til EU har selvfølgelig ikke noe mandat fra folket å forvalte. Organisasjonen har imidlertid skapt seg et selvbilde som Grunnlovens voktere. Følgelig bør det utløse en eksistensiell krise i den organisasjonen når Høyesterett etter alt å dømme vil konkludere med at organisasjonen faktisk opererer med feil grunnlovsforståelse.

Acer-saken handler ikke om strømpriser, selv om Norlund insisterer på det. «Det korte svaret er at stortingsflertallet ved å avgi myndighet til Acer, har gitt fra seg muligheter til å påvirke strømprisen her til lands - for alltid,» skriver hun. Dette er nonsens. Det er svært mange variabler som påvirker strømprisene. Flere vil det antakelig også bli. I den grad Acer vil ha noen som helst relevans, vil det være som den aller minst relevante.

Det mest interessante er likevel at Nordlund mener at dette vil gjelde for alltid. Hun har altså endelig kapitulert i kampen mot EØS-avtalen. Jeg vil gjerne utfordre henne til å utdype dette.

Den nyeste utenlandskabelen går for øvrig til Storbritannia, som verken er med i EU/EØS eller Acer. Det er ganske påfallende at dem som etter brexit-voteringen tok til orde for et tettere samarbeid mellom Norge og Storbritannia, nå synes å være akkurat de samme som hisser seg opp over det energisamarbeidet som er inngått med nettopp Storbritannia. Det eneste landet utenfor EU det var aktuelt å inngå et slikt samarbeid med.