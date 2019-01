Unge vil spise mer vegetarmat - men spiser mest kjøtt

Rapporten er laget av OsloMet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Formålet med rapporten har blant annet vært å se på spisevanene våre og hvor villig vi er til å endre kjøttforbruket vårt.

Rapporten er basert på undersøkelser, der det blant annet ble spurt om man var glad i kjøtt. 75 prosent av nordmenn svarte ja på dette, og spesielt blant unge er det mange som syns kjøtt er viktig.

– Kjøtt står sterkt i norsk matkultur. De vi ser er at flere er bevisst på måten kjøttet produseres på, både med tanke på helse, miljø og dyra, forteller en av to forfattere bak rapporten, Annechen Bahr Bugge, forsker hos SIFO på OsloMet.

Det var Forskning.no som først skrev om rapporten.

Fakta Noen av hovedpunktene i rapporten 54 prosent av unge oppgir at de er veldig glade i kjøtt. 24 prosent av unge spiser storfekjøtt tre eller flere ganger i uken. For personer over 50 er det kun sju prosent. Folk på bygda er mest opptatt av at produktene de spiser er norskproduserte. De er også mest opptatt av at maten er lokal. 35 prosent av unge vil kutte i inntaket av storfekjøtt. Dette er høyest av alle grupper. Også når det gjelder svinekjøtt og hvitt kjøtt er det flest unge som vil kutte. Personer mellom 40 og 49 er blant dem som er minst interessert i å kutte. 45 prosent svarer at de ikke ønsker å kutte i noen proteinkilder. 71 prosent oppgir egen helse som grunne til at de vil kutte i inntaket. 35 svarte klima mens 26 svarte dyrevelferd. Klima er viktigste grunnen til å kutte blant unge under 30 år. Kilde: Kjøttfrie spisevaner – hva tenker forbrukerne? av Annechen Bahr Bugge og Frode Alfnes.

Mindre fisk blant unge

Undersøkelsen viser at unge spiser kjøtt oftere enn eldre. Noe av grunnen til dette er at eldre oftere spiser fisk.

– Folk over 50 spiser mest fisk og sjømat, samtidig spiser de mindre hvitt kjøtt og mer svinekjøtt, forteller Bahr Bugge.

Det er nettopp at kjøttet står så sterkt hos de unge som er den store overraskelsen i rapporten, mener den andre forfatteren av rapporten, Frode Alfnes, professor ved NMBU.

– Når man leser om nye vegetarprodukter er det veldig mye fokusert på unge. Vi ser samtidig at selv om de spiser mye kjøtt, så er de også nysgjerrige på alternativer. Unge er i faser der de er interessert i å prøve ut mer, og de er interessert i nyheter på alt fra mat til teknologi.

Rapporten viser at typen kjøtt varier mellom de eldre og de yngre. Yngre spiser mer kylling, mens eldre er mest glad i svin.

– Spør man en 20-åring når de sist spiste svinekoteletter, ler de og svarer at det er slik bestemor lager. Man ser at det er en del sånne generasjonsforskjeller på kjøtt-sammensetninger, sier Alfnes.

Yngre spiser mindre grønnsaker

Unersøkelser viser at eldre er bedre på grønnsaksinntak enn unge, samtidig som rapporten viser en stigende interesse for grønnsaker hos alle aldersgrupper. Man kan, som på kjøtt, se at det er forskjeller på hvilke typer grønnsaker som spises av de ulike aldersgruppene.

Eldre spiser mer kokte grønnsaker, som erter. Yngre er derimot mer glad i råkost, friske grønnsaker og salater, og spiser blant annet kikerter, bønner og bulgur.

Rapporten viser at flere unge blir fleksitarianer, mens svært få blir vegetarianere eller veganer.

– Flere unge er fleksitarianer, og har kjøttfrie dager der de spiser grønnsaker og kornprodukter, forteller Bahr Bugge.

Har ikke tro på EAT

Hun forteller at rapporten viser nordmenns høye interesse for kjøtt. Hun setter denne i sammenheng med EAT-rapporten som kom i forrige uke.

– Jeg har mer tro på helsemyndighetenes kostholdsråd enn på EAT. Det er små endringer som fungerer, og det Stordalen forventer er urealistisk.

Heller ikke professorkollega Alfnes tror det vil bli noe særlig kutt i kjøttforbruket i Norge.

– Når vi spør hva folk ønsker å spise mindre av så svarer folk ofte kun storfekjøtt. Kylling og svin er ikke tatt med i det hele tatt. Når det gjelder hva folk vil spise mer av er det fisk som går igjen. Spesielt unge spiser lite fisk. De spiser noe laks, men hvit fisk spiser de veldig lite av.

Han tror allikevel at man vil se et voksende marked for kjøtterstatninger, og tror bedrifter som i dag leverer kjøtt også vil bli ledende innen for dette markedet.

– Jeg tror vi vil se at aktører som Tine, Nortura og Orkla vil komme med kjøtterstatninger. De kjenner markedet, bruksområdene og har logistikk. De står i posisjon til å gjøre det bra i det markedet, fordi de har merkenavnene.