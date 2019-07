Mange pårørende er ikke fornøyd med sykehjemsmaten

ntbSykehjemsmaten i landet har lenge vært et tema som har opptatt mange.

Forbrukerrådet har spurt pårørende om de har følt seg oppgitt eller fortvilet over maten, og nesten en av tre svarer ja.

– Dette er veldig trist og leit. Dette er en årlig foreteelse som viser at mange er veldig misfornøyd og skuffet, sier leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen til P4.

De jobber nå med å få på plass en standard som de håper skal kunne gjelde alle sykehjem. Davidsen understreker at mat er en viktig del av hverdagen, og for eldre er spesielt det sosiale og helseaspektet viktig. Han sier også det er stor variasjon i tilbudene ute i kommunene.

Eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, mener fokuset på sykehjemsmat må bli enda større.

– Vi i Arbeiderpartiet har fått stemt ned et forslag om kvalitetskrav blant annet med tanke på ernæring i eldreomsorgen. Utviklingen de siste 10–20 årene er at mye av kjøkkendriften har blitt konkurranseutsatt, noe er bra, men mye er ikke til det beste for beboerne, sier Moflag til kanalen.