Vergemålsordningen må endres

VG har gjort en søskenflokk på Tolga offentlig kjent. De tre brødrene Holøyen ble satt under vergemål på grunn av gamle eller ikke-eksisterende diagnoser, mot sin vilje og bak sin rygg. Nå har alle brødrene fått sin integritet og økonomiske handlefrihet tilbake. Vergemålene er opphevet.

I kjølvannet av sakene dukker det opp nasjonale tall som er dypt urovekkende. I første halvår i år ble 1510 norske menn og kvinner satt under vergemål uten å ha samtykket til det. Det utgjør 43 prosent av alle opprettede vergemål i perioden.

Lovens utgangspunkt er at personen skal samtykke til vergemålet. Loven åpner for vergemål uten samtykke der personen er "ikke samtykkekompetent". Det kan være personer i koma eller demente.

Lite tyder på at disse vurderingene er holdbare. Staten, som her representeres av Fylkesmennene, har bare snakket med hver 20. person som får opprettet vergemål uten samtykke.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) slår fast at Fylkesmennene ikke kan kjenne de aktuelle personenes vilje uten å ha snakket med dem, bortsett fra i åpenbare tilfeller som for eksempel hos sterkt demente pasienter.

Det bør falle statsråden lett å rydde opp. Wara har bakgrunn fra den liberale fløyen i eget parti, den fløyen som sterkt vil begrense statens makt over enkeltmennesket og gjerne snakker om "formynderstaten".

Dette uttrykket blir lett en floskel. I dette tilfellet er det altså bokstavelig korrekt.

Spørsmålet handler om retten til å bestemme over eget liv, slik også selvbestemt abort gjør. Den pågående debatten om endring av abortloven utløser et sterkt folkelig engasjement, med rette. En lovendring vil redusere 300 kvinners rett til å bestemme over egen kropp - årlig. Vergemålssystemet tar råderett fra ti ganger så mange - allerede i dag.

Når personlige eller privatøkonomiske forhold blir for tunge å håndtere, er det et gode og et sikkerhetsnett for enkeltmennesket at staten kan bidra til at noen nærstående overtar håndteringen. Stikkordet er samtykke.

Den systematiske underrapporteringen og den innadvendte ovenfra-og-ned-forvaltningen av enkeltmenneskers frihet som her er avdekket, er ikke bare egnet til å svekke vergemålsinstituttet. Det er et anslag mot individets frihet.

Justisministerens varslede lovendring er helt nødvendig.

Oppsummert Bommer på målet 1 Lovens utgangspunkt er at vergemål er frivillig. Praksis er helt annerledes. Uholdbart i Norge 2 En rettsstat ser folk i øynene før den griper inn i folks frihet. Det skjer ikke når det gjelder vergemål. Må endres 3 Justisministeren mener loven bør endres for å få færre tvungne vergemål. Det er bare å sette i gang.