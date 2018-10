Tvang mot Finnmark på sviktende grunnlag

Kommunalminister Monica Mælands logikk har vært at fylkene må slå seg sammen for kunne håndtere nye og viktige oppgaver. Finnmark alene ville knele under vekten av dem, og måtte derfor tvinges sammen med Troms. Østfold, Akershus og Buskerud burde bli til ett Viken, fra Halden til Hemsedal.

Regjeringas retorikk har gitt næring til forventninger om at direktorater, etater og tusenvis av arbeidsplasser skulle overføres til regionene. Slik gikk det ikke.

Fylkesordføreren i Oppland, Even Aleksander Hagen (Ap), var skuffet da Mæland la fram meldinga «Oppgaver til nye regioner» (Stortingsmelding nr. 6, 2018-1019): «Det statsråden presenterer i dag, er brødsmuler. Vi er skuffa over at hun ikke flytter mer makt og myndighet til fylkene», sa Hagen til NRK. Lista over uflyttbare oppgaver som de forskjellige departementene har bidratt med til oppgavemeldinga, viser at Hagen er ganske presis i sin karakteristikk. Og Finnmark fylkeskommune vil fint kunne håndtere disse "smulene".

Gulrota skal være at oppgaver flyttes fra Innovasjon Norge og SIVA til regionene. Fylkespolitikere og KS vet bedre. Siden 2013 er tilskuddene halvert, nær 1,5 milliarder mindre til fylkeskommunene, Innovasjon Norge, SIVA og kommunale næringsfond. I budsjettet for 2019 kuttes det med 223 millioner kroner.

Willfred Nordlund (Sp), stortingsrepresentant fra Nordland, karakteriserer det slik: «Etter at bevilgningene er mer enn halvert, skal altså fylkeskommunene få overta. Dermed skyves ansvaret for år med dårlig distriktspolitikk over på fylkene». Han viser til at Nordland, Troms og Finnmark i 2013 disponerte henholdsvis 254, 175 og 129 millioner kroner. I 2018 er dette redusert til 155, 89 og 63 millioner kroner. «Dette er dramatiske kutt som næringslivet, gründere og lokalsamfunn i nord kjenner kraftig på kroppen», sier Nordlund. Nord-Norge har antakelig fått den mest dramatiske reduksjonen under Solberg-regjeringa. Samtidig viser tall fra andre fylker den samme negative utviklingen.

Tall fra Kommunaldepartementet viser at tilskuddene til Sogn og Fjordane er redusert fra over 99 millioner kroner i 2013 til godt under 54 millioner. Tilsvarende tall for Buskerud, er 37,3 millioner og 24,7 millioner kroner. En utvikling som ikke er egnet til å overbevise noen om at regjeringa satser på næringsutvikling og overføring av makt til distriktene.

Håpet er at stortingsflertallet lytter til Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, som ber Stortinget om å sørge for å gjøre det Monica Mæland har gitt inntrykk av at hun skulle gjøre: Sørge for tydelige forslag om oppgaveoverføring for å desentralisere makt og myndighet.

Oppsummert Tynn oppgavemelding 1 Regjeringas retorikk har gitt næring til forventninger om at direktorater, etater og tusenvis av arbeidsplasser skulle overføres til regionene. Slik gikk det ikke. Finnmark kan bestå 2 Finnmark er utsatt for tvang under dekke av at fylket er for lite til å tåle nye og viktige oppgaver. Ut fra oppgavemeldinga, vil Finnmark fylkeskommune fint kunne klare oppgavene. Nord-Norge sterkest rammet 3 Solberg-regjeringa er i ferd med å halvere distriktssatsingen. Nord-Norge er sterkest rammet.