Tilliten til norsk mat

Tilliten til norsk kjøtt og egg har falt betydelig siden i fjor. En landsomfattende spørreundersøkelse blant norske forbrukere viser at andelen som mener det er tryggest å spise norske kjøttprodukter har falt fra 79 prosent fra i fjor til 61 prosent i dag.

Bransjeorganisasjonen Animalia har målt tilliten til norsk kjøtt hvert år siden 2006. Andelen som ikke mener norsk kjøtt er tryggest, har aldri vært så lav som nå. Samtidig svarer 16 prosent at de har fått redusert tillit til den norske kjøttbransjen i løpet av det siste året.

Selv om et flertall av forbrukerne fortsatt mener at norsk mat er tryggere enn utenlandsk, er utviklingen likevel svært bekymringsfull for norsk landbruk. Landbruket er helt avhengig av et godt omdømme i det norske markedet. Det er viktig både med tanke på legitimiteten til det norske støttenivået, og for forståelsen av at norske produkter koster mer enn produktene vi finner i hyllene i utlandet.

Norske landbruksprodukter er objektivt sett både tryggere og av høyere kvalitet enn hva du ofte finner i andre land. Norsk dyrehelse er i verdenstoppen. Da er det et stort problem for landbruket dersom forbrukerne ikke anerkjenner disse forskjellene.

Annonse

Generalsekretær Per Skorge knytter fallet i tillit opp til avsløringene av dårlig dyrehold i svinenæringa. Han tror regelverksbruddene som er avdekket i Rogaland har hatt stor påvirkning på folks oppfatning av hele landbruksnæringa. «Dette er så alvorlig at vi ikke kan leve med denne utviklinga», sier han til Bondebladet.

Skorge peker nettopp på at både forbrukernes kjøpsvilje og politikernes vilje til å støtte næringa utfordres dersom det kan stilles spørsmål om dyrevelferden.

Han har åpenbart rett i at kritikkverdige forhold i svinenæringa er egnet til å svekke tilliten til norsk matproduksjon. Men kjøttproduksjon har vært i søkelyset også i andre debatter i samfunnet, slik som i klimadebatten. Norske drøvtyggere har av enkelte fått et stempel som en klimaversting. Det har neppe bidratt til å styrke omdømmet.

Norsk landbruk må ta disse resultatene på dypeste alvor. Først og fremst må næringa unngå nye skandaler. Men landbruket må også bli flinkere til å informere forbrukerne om den norske matens mange fortrinn.

Helsestatusen til norske husdyr er unik. Det brukes mindre antibiotika enn i andre land. Vi har mindre matbårne sykdommer. Norsk landbruk har mye å være stolt over. Da er det maktpåliggende å sørge for at det blir allment kjent.