Taktisk irritasjon

2. november bestemte KrF seg for å forhandle om regjeringsmakt på blå side. Det har ikke vært helt enkelt å få øye på de siste ukene.

Tvert imot har karakteristikkene som KrF- og Frp-politikere har funnet det opportunt å nedkalle over hverandre, tiltatt i frekvens og styrke.

Også Stortinget og regjeringsapparatet er brukt som instrumenter for gjensidig provokasjon – mellom to partier som altså skal forsøke å styre landet sammen. Først gikk KrF-nestleder Olaug Bollestad sammen med venstresiden i Stortinget og stemte vekk muligheten til å veksle inn taxfree-tobakken i to flasker vin.

Stemmegivningen til KrF er prinsipiell. Den er også provoserende overfor Frp: Bollestad bidro til å treffe vedtaket rett før KrF og Frp skal møtes til regjeringsforhandlinger.

Annonse

Deretter sendte landbruks- og matminister Bård Hoksrud (KrF) ut på høring et lovforslag om å forby pelsproduksjon i Norge fra 2025. Hoksrud vet at KrFs primærstandpunkt er at pelsproduksjonen bør bestå. Det er for øvrig også Frps primærstandpunkt.

Hoksrud kunne ha ventet. Lov om god handelsskikk er diskutert og bestilt av Stortinget med tidsfrist, men fristen blir trolig ikke overholdt. Regjeringen vil utsette loven, i påvente av ytterligere utredning. Da skulle man tro det var mulig å vente med å sende ut et lovforslag om pelsforbud som verken er behandlet eller bestilt av Stortinget.

Det provokative ordskiftet og sakene må ses som interne forberedelser til de kommende regjeringsforhandlingene. Statsminister Erna Solberg, så vel som KrFs og Frps forhandlere, vil trolig føle seg dømt til å bli enig. For å nå frem med egne signatursaker kan det da oppleves taktisk riktig å så tvil i opinionen om hvorvidt man egentlig har lyst til å lykkes i det hele tatt.

Men det kan gå troll i ord. Venstresiden i KrF er ikke passivisert, men bevisstgjort av det knappe flertallsvedtaket om å sondere med Solberg-regjeringen. Frps tøffe tone mot KrF kan kanskje gi Frp styrke i regjeringsforhandlingene, men kan også øke sjansen for at KrF i neste omgang forkaster det fremforhandlede resultatet.

KrF og Frp må snart skape en gjensidig omgangstone som preges av tillit og positive ord, snarere enn verbal og politisk revkrok. Dersom det ikke lar seg gjøre å være venner i offentligheten, er det neppe noen god idé å forsøke å enes om en regjeringsplattform heller.

Oppsummert Motsatt ordskifte 1 2. november ble det klart at KrF og Frp skal søke å regjere landet sammen. Partienes oppførsel tyder på noe helt annet. Fallhøyde 2 Partienes gjensidige provokasjoner er ment å skape styrke til regjeringsforhandlingene. Vennskap på bakrommet 3 Om KrF og Frp forblir fiender i opinionen, har det mindre verdi om de blir enig om regjeringsplattform i et lukket rom.