Siv Jensens billighytte

Det er Dagens Næringsliv som har satt søkelyset på leieforholdet mellom milliardær Johan H. Andresen og landets finansminister, Frp-leder Siv Jensen.

Andresen ble av Jensen utnevnt som leder av Etikkrådet i Oljefondet i 2014. I fjor inngikk de to en leieavtale på ti år for Andresens hytte på Grimsøya rett utenfor Oslo. Hytta, av enkel standard, er på om lag 50 kvadratmeter. Hytta har egen brygge og 130 meter strandlinje. I tillegg disponerer hun både et badehus og et anneks, ifølge DNs opplysninger.

Denne eiendommen i indrefileten av den attraktive Oslofjorden leier altså Jensen for 40.000 kroner i året – i ti år.

Når en ser på markedsprisene for hytter i dette området, er det åpenbart at Jensen leier hytta til en svært rimelig penge. I tillegg anslår DN har Andresen har oppgradert eiendommen for 1,5 millioner kroner i årene 2014-2017, altså i perioden før Jensen inngikk leieavtalen.

Annonse

Finansprofessor Thore Johnsen sier til avisa at det er opplagt at Jensen har fått en rabatt, og at spørsmålet bare er hvor stor denne rabatten er. Johnsen mener også at det ikke tvil om at dette leieforholdet må defineres som en gave. Jensen har ikke meldt leien inn i registeret der regjeringsmedlemmer oppgir verv, økonomiske interesser og gaver.

Skatteeksperter DN har vært i kontakt med, reiser dessuten spørsmål om rabattert hytteleie som dette må innberettes til fordelsbeskatning.

Selv har både Jensen og Andresen avvist at dette leieforholdet er å anse som en gave. I et svar til Stortinget, skriver Jensen at «basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en tar hensyn til den enkle standarden hytta har og forpliktelsene jeg påtok meg i leieforholdet».

Til å være en finansminister fra et parti som sverget til markedsøkonomi, synes Jensen å være særdeles dårlig oppdatert på markedssituasjonen for hytter ved sjøen. Til sammenligning ble nabotomta til Jensen hytte solgt i 2016, til 10 millioner kroner. Tomta er om lag like stor som den Jensen disponerer, med like lang strandlinje. Hytta på tomta var på 50 kvadrat, med den forskjell at det verken er innlagt vann eller kloakk. En skal ikke regne lenge før en skjønner at Jensens leiepris er langt under markedspris.

Med tanke på hvor mye oppstuss det er vært rundt stabburs- og bryggeprosjekter i regi av politikere fra andre partier, burde Jensens hytteleie gås nærmere etter i sømmene. Stortinget, statsministeren, bør avkreve statsråden mer utdypende svar enn hva hun foreløpig har kommet ut med.