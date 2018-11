Risiko med blått flertall

Partileder Knut Arild Hareide kastet Norge ut i et politisk drama nesten uten sidestykke da han 28. september anbefalte KrF å innlede regjeringsforhandlinger med Ap og Sp.

Siden har dragkampen om KrFs retningsvalg preget nyhetsbildet og det offentlige ordskiftet. Fordi KrF sitter på selve vippepunktet i Stortinget, vil beslutningen som tas på partiets ekstraordinære landsmøte avgjøre hvem som skal ha regjeringsmakten fram til neste stortingsvalg 2021.

KrFs medlemmer og tillitsvalgte er delt om lag på midten i samarbeidsspørsmålet. Meningsmålinger viser at dette også gjelder også for partiets velgere. Opptellingen av landsmøtedelegatene viser en knapp ledelse for blå side, altså for de som ønsker å innlede forhandlinger om å bli en del av den sittende Solberg-regjeringen.

Marginene er imidlertid så små at resultatet ikke er gitt før siste stemme på landsmøtet er talt opp.

For landbrukets og distriktenes del, vil en borgerlig flertallsregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF være det verst tenkelige alternativet.

I dag er KrF en del av det såkalte landbruksflertallet i Stortinget. Dette flertallet, bestående av KrF, Sp, Ap og SV – ofte også med støtte fra MDG og Rødt – er en garantist for den norske landbruksmodellen. Verken jordbruksoppgjøret i vår eller sommerens krisepakke etter tørken ville vært de samme om det ikke var for et landbruksflertall med makt og vilje til å overstyre regjeringen.

Går KrF i borgerlig regjering, er det selvsagt over og ut for landbruksflertallet. KrFs muligheter til å påvirke regjeringens politikk fra dag til dag blir uten tvil større. Dette kan også komme landbruket og distriktene til gode, særlig dersom partiet besetter de «riktige» departementene. Det oppveier likevel ikke for den definisjonsmakten partiet har i Stortinget i dag, der KrF effektivt kan avvise uønsket politikk fra regjeringens side.

Landbruks- og distriktspolitikk er et av de områdene der avstanden er størst mellom KrF på den ene siden, og Høyre og Frp på den andre. Selv om det ikke er grunn til å betvile at KrF vil bestrebe seg på å påvirke regjeringens politikk i sin retning, flyttes likevel makten fra Stortinget til regjeringen.

Beslutningene som tas i en flertallsregjering er ferdig prutet, og dermed utenfor rekkevidde for opposisjonen.

Det er ingen tvil om at risikoen for mer markedsorientering og liberalisering av landbrukssektoren øker med en borgerlig flertallsregjering.