Renta vil utfordre landbruket

Styringsrenta ble som ventet ikke satt opp under Norges Banks rentemøte torsdag. Likevel er det ventet at renta skal stige jevnt og trutt framover. Målet er å få styringsrenta opp fra 0,75 til 2 prosent i løpet av tre år.

Renteøkningene kan sette økonomien på mange gårdsbruk under press. Norske bønder har over 62 milliarder kroner i rentebærende gjeld, en dobling siden 2008.

På Jæren har gjelden til kreditorene etter Norgeshistoriens største gårdskonkurs kommet opp i 60 millioner kroner. Nortura-slakteriet Prima Slakt kan alene tape 11 millioner kroner.

Konkursen på Jæren skyldes ikke renteøkninger alene, men flere forhold. Blant annet måtte gårdbrukeren i to omganger slakte ned svinebesetningen på grunn av sykdomsutbrudd. Det ble også gjort feilinvesteringer underveis som forverret driftsstuasjonen.

Likevel, dette gårdsbruket er ikke alene om å ha påtatt seg en betydelig gjeld. Med de strukturgrepene som er foretatt i landbrukspolitikken – ikke minst i 2014 da både konsesjonsgrenser ble økt og tak på tilskudd fjernet – er det mange som har investert hardt og utvidet produksjonen sin.

Gårdsbruk med store gjeldsforpliktelser er sårbare for økte renteutgifter. Renteoppgangen kommer dessuten på et dårlig tidspunkt. Mange gårdsbruk har måtte tåle store tap på grunn av tørkesommeren. I tillegg er det overdekning i flere produksjoner, noe som i neste omgang setter prisene på jordbruksproduktene under press.

I snitt hadde hvert gårdsbruk i Norge 3,3 millioner kroner i lånegjeld i 2016. Det utgjør en dobling i løpet av bare tre år. Enkelte gårdsbruk har betydelig høyere lånegjeld, det er ikke uvanlig at en ny driftsbygning koster 8-10 millioner kroner.

Politikken som har vært ført de siste årene har stimulert bønder til å foreta betydelige investeringer. Når renteøkninger og markedssituasjonen – i tillegg til uår – setter økonomien under press, er det avgjørende viktig at politikerne også følger opp med midler gjennom jordbruksoppgjørene. Bøndenes kostnadsøkninger må kompenseres. Hvis det ikke er mulig å hente dem inn i markedet, må de komme over budsjettet.

Konkursen på Jæren viser hvor store ringvirkningene blir når de største gårdsbrukene går over ende. Konkurser rammer ikke bare de enkelte gårdbrukerne og deres familier, de rammer også leverandører og forretningspartnere i landbruket.

En konkursbølge i landbruket er det siste Norge trenger.