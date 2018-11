Posten må fram

Sammen med Klassekampen og Landslaget for lokalaviser (LLA) har Nationen tatt initiativ til et opprop for å sikre fortsatt postombæring fem dager i uka, over hele landet. Over 80 avisredaktører har signert oppropet.

Dersom postombæringen blir redusert til 2,5 dager i uka, vil det bli umulig for norske aviser å bruke Posten som distributør. Nærmere 400.000 nordmenn vil dermed miste muligheten til å lese papiraviser daglig.

Dette rammer distriktsbefolkningen. Posten distribuerer per i dag 173.000 aviser i områder der det ikke finnes avisbud, altså i såkalte grisgrendte strøk. Dette er områder der det ofte også er dårlig bredbåndsdekning.

Posten representerer en grunnleggende infrastruktur i dette landet. Næringsliv og privatpersoner har vært sikret at pakker, brev og aviser har kommet fram uavhengig av hvor en bor, og til like vilkår. Å redusere postombæringen vil være brudd på et hevdvunnet prinsipp om at en skal ha likeverdig tilgang til grunnleggende tjenester uansett bosted.

Enn så lenge er papiravisa foretrukket av mange lesere, og representerer fortsatt den viktigste inntektskilden for avishusene. Redusert postombæring gjør at avisene vil få problemer med å få levert avisa til leserne. LLA frykter at flere titalls aviser vil forsvinne. Når inntektskilden strupes inn, vil det i tillegg bli vanskeligere for avisene å gjennomføre nødvendige digitale satsinger.

Dette handler ikke bare om de enkelte avisenes rammevilkår, men i høyeste grad også om det offentlige ordskiftet i landet vårt. Som det heter i Grunnlovens paragraf 100, påligger det landets myndigheter å legge til rette for en «åpen og opplyst offentlig samtale». Dersom avisenes muligheter til å nå fram til leserne reduseres, innskrenkes også muligheten for tusenvis av mennesker av delta i det daglige ordskiftet.

I en tid der samfunnet er preget av økt polarisering, og stadig flere frykter at omfanget av falske nyheter skal bre om seg, er det siste vi trenger å legge hindringer i veien for avisenes distribusjon. Avisenes betydning for det norske demokratiet må ikke undervurderes.

Vi må stå fast på prinsippet om at alle skal ha mulighet til å drive næring og til å delta i den offentlige samtalen, til like vilkår og uavhengig av bostedsadresse.

Da må posten fram, alle hverdager. Vi inviterer alle våre lesere til å delta i aksjonen for likeverdige muligheter til å lese ferske papiraviser. Gå inn på nettsiden avisaskalfram.no, og skriv under mot kutt i avisombæringen.