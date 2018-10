Sylvi Listhaug satte et tydelig preg på norsk politikk, fra Erna Solberg slapp henne inn i regjeringen som landbruksminister i 2013 og til hun ble tvunget til å trekke seg som justisminister 20. mars i år.

Nå lanserer den kontroversielle politikeren selvbiografien «Der andre tier», skrevet i samarbeid med Lars Akerhaug. Boka har allerede skapt store overskrifter. Vi har blant annet fått vite at hun synes terror-utspillet hun i mars måtte beklage fra Stortingets talerstol, «beskrev godt hva vi står oppe i», og at Jonas Gahr Støre er en kynisk strateg som fikk henne til å gråte.

Ett av kapitlene vier hun til tiden som landbruksminister. Hun legger ikke skjul på at hun ble overrasket over utnevnelsen. Til tross for at hun vokste opp på gård var dette et nesten helt nytt saksfelt for henne.

Listhaug lovpriser både embetsverket i departementet og samarbeidet med Høyres daværende stortingsrepresentant Gunnar Gundersen. Hun beskriver også gleden ved å reise rundt i landet og besøke bønder. Det som ikke var så gledelig, var «heksejakten fra mediene og opposisjonen». I boka beskriver hun denne perioden som den første treningsøkten i å stå i storm.

Hun skriver også om det dramatiske jordbruksoppgjøret i 2014 som hun visste ville bli et «haraball». Hun bestemte seg for å kjøre på for størst mulige endringer i landbrukspolitikken. Hun var også forberedt på at Stortinget kunne blande seg inn i oppgjøret, da hun tvilte på at Venstre og KrF hadde ryggrad til å stå i mot når «bondeorganisasjonene satte inn lobbymaskineriet sitt».

Som kjent ble det landet en enighet mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF på Stortinget. Listhaug hevdet at resultatet ble som hun forutsatte: At hun ikke fikk gjennom alt hun ønsket, men likevel de største endringene siden Gunhild Øyangens tid som landbruksminister. I boka skriver hun at hun var «kjempefornøyd».

Listhaug har rett i at hun oppnådde resultater. Konsesjonsgrenser ble økt og tilskuddstak fjernet. Strukturgrepene i 2014 påvirker landbruket den dag i dag. Om endringene ikke har forårsaket problemene med overproduksjon, har de i det minste forsterket dem.

Listhaug avslutter kapittelet om hennes tid i departementet på følgende måte: «Noe av det beste med å gå av som landbruksminister var at jeg slapp å lese Nationen daglig. En mer forutsigbar, kjedelig og gammelmodig blekke skal en lete lenge etter. Stakkars Bård Hoksrud, som i skrivende stund må gjøre det.»

Vi deler gleden over at Listhaug ikke lenger trenger å lese oss daglig.