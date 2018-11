Nå er det nok – stopp hetsen

De profilerte MDG-politikerne Lan Marie Berg og Eivind Trædal venter sitt første barn til våren, og valgte – som mange andre vordende foreldre – å dele den gledelige nyheten i sosiale medier.

Det tok ikke lang tid før hetsen mot paret begynte å strømme inn. «Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», het det i en melding på Facebook. «Endelig blir denne autisten borte fra politikken en stund», het det i en annen. Og: «Håper den motbydelige kjerringa føder et barn som ikke kan sykle».

VG, som rapporterte om hetsmeldingene, avsto fra å gjengi de groveste kommentarene – hvor av flere av dem var rettet mot det kommende barnet.

Det finnes ingen unnskyldning for slik oppførsel. Det kan ikke tenkes noen tilfeller som berettiger å hetse et par som er i lykkelige omstendigheter, eller barnet som de venter. Det er bare stygt og ondskapsfullt.

Berg og Trædal har et politisk engasjement som åpenbart har falt en del tungt for brystet. Særlig ser det ut at Bergs arbeid i byrådet med å redusere biltrafikken i Oslo sentrum provoserer fram hatmeldinger, trusler og hets i sosiale medier. Berg har i perioder måtte leve med ekstra beskyttelse på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Det toppet seg da miljøpolitikeren Berg ble hengt ut for utstrakt bruk av Oslo kommunes biltjeneste i jobben som byråd. Hvordan kunne hun, som stadig la hindringer i veien for bilistene, selv kjøre rundt i de sterkt forurensende bilene til Oslo kommune?

Svaret var enkelt. Berg kunne ikke bevege seg fritt på grunn av alle truslene poppet opp i de samme kommentarfeltene hun nå ble kritisert for dobbeltmoralisme. Hun måtte bruke biltjenesten nettopp på grunn av den hensynsløse mobben som framsatte trusler i sosiale medier og på andre måter.

Her må også vi i mediene ta et ansvar. Det liten tvil om at enkelte nyhetsorganer har spekulert i at saker om Berg engasjerer og hisser opp leserne, og gir mange klikk.

Berg og Trædal er ikke de eneste om opplever grov hets i sosiale medier. Til tider minner kommentarfeltene mer om et avløpssystem for kloakk enn som kanaler for fri meningsbryting.

Da vi fikk internett, kommentarfelt og sosiale medier ble det omtalt som en utvidelse av demokratiet. Alle fikk anledning til å delta i det offentlige ordskiftet, alle kunne bli hørt.

I stedet står vi til knes i møkk, eder og galle. Alle har et ansvar for å ta et oppgjør med nettrollene. Det handler om hva slags forbilder vi skal være for våre barn. Det handler om hva slags samfunn vi vil være.