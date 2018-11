Motstanden mot abortendringer

Mulighetene for endringer i abortloven ble trolig utslagsgivende for at et knapt flertall på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november vedtok å inngå regjeringsforhandlinger med dagens Solberg-regjering – mot partileder Knut Arild Hareides råd.

I dragkampen om KrFs gunst åpnet statsminister Erna Solberg for å diskutere endringer i abortloven. Det er spesielt lovens paragraf 2C, som fastslår at «alvorlig sykdom» i seg selv er tilstrekkelig for å få innvilget abort etter 12. svangerskapsuke, som er aktuell å endre.

I helga mobiliserte kvinneorganisasjoner og ulike politiske partier til demonstrasjoner over 30 steder i landet. Demonstrantene oppfatter forslaget om å fjerne «alvorlig sykdom» som et selvstendig abortgrunnlag som et angrep på kvinners rett til å bestemme over egen kropp og egen framtid.

Det er i denne mildt sagt opprørte stemningen KrF skal forhandle med regjeringspartiene om en felles regjeringsplattform. Etter at nestleder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Solberg sørget for å gjøre dette kontroversielle spørsmålet til en hovedsak for KrFs veivalg, kan Ropstad neppe komme tilbake til KrF med et utkast til avtale uten en eller annen form for gjennomslag i abortsaken.

På den andre siden er ingen av regjeringspartiene i realiteten interessert i å endre abortloven. Da Solberg i 2013 ønsket endringer i paragraf 2C, led hun et klart nederlag i eget landsmøte. Representanter fra både Frp og Venstre har varslet at de anser det som uaktuelt å endre abortloven.

Et annet forhold som vil gjøre det vanskeligere for Solberg og Ropstad å manøvrere abortsaken i forhandlingene, er VGs avsløring som viser at Ropstads «abort-råkjør» startet etter et møte med Solberg 11. november. Artikkelen har allerede vakt oppsikt i KrF, der flere medlemmer i landsstyret ønsker et ekstraordinært møte for å diskutere påstandene om et skjult maktspill fra Ropstad og Solbergs side.

Abortspørsmålet handler om liv og død. Som samfunn må vi alltid være villig til å vurdere de ulike etiske sidene ved en så definitiv lov. Men å bruke abortloven som et forhandlingskort i en dragkamp om å beholde regjeringsmakt er både uansvarlig og uverdig.

Dersom Ropstad og KrF oppnår endringer i abortloven på tvers av viljen i tre regjeringspartier, vil det rask skapes et inntrykk av at endringene er oppnådd ved politisk spill og manipulasjon.

I så fall vil helgas demonstrasjoner bare være en forsmak på hva som vil vente den nye regjeringen.