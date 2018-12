Kontantytelser til hjemmeværende

Siden Erna Solbergs regjering tok over makten i 2013, har kontantstøtten og engangsstøtten ved fødsel økt betydelig, viser en oversikt som Aftenposten har laget. Stønaden til mødre uten rett til fødselspenger har økt fra drøyt 35.000 kroner til 83.140 kroner, mens maksimal kontantstøtte per barn er økt fra 46.500 til 82.500 kroner.

KrF har bidratt sterkt til disse økningene, gjennom budsjettforhandlingene med regjeringen. I høst fikk KrF i tillegg gjennomslag for å øke barnetrygden med 1000 kroner. Disse endringene medfører at familier med lav eller ingen inntekt vil kunne få betydelige skattefrie beløp utbetalt når de får barn.

Som kjent skal KrF straks gå i forhandlinger om å slutte seg til den borgerlige regjeringen. Å øke kontantytelsene ytterligere er et av de prioriterte kravene. KrF foreslår å doble disse summene. Det innebærer at en hjemmeværende mor som føder barn nummer tre, kan få opptil 225.000 kroner i kontantytelser.

Det har vært riktig og nødvendig å øke noen av disse ytelsene. Engangsstønaden, altså støtten til mødre uten rett til foreldrepenger, har udiskutabelt vært på et for lavt nivå. Barnetrygden har stått på stedet hvil siden 1996, før KrF altså fikk gjennomslag for å øke satsen med 1000 kroner årlig per barn.

Når det gjelder barnetrygden, har det vært et hovedargument for KrF og en del andre partier at den er viktig for å bekjempe barnefattigdom i Norge. På den andre siden er dette en universell ordning, det vil si at barnetrygd gis til alle barnefamilier uansett inntektsnivå. Skal en bruke barnetrygd til å bekjempe barnefattigdom, snakker en altså om en svært kostbar bekjempelsesstrategi.

Dessuten må det være et stort paradoks at barnetrygden ikke kommer fram til de aller fattigste barna. Trygden blir regnet som inntekt for familier som mottar sosialstønad, og trekkes dermed fra stønadsbeløpet.

Hovedproblemet er likevel den samlede størrelsen på kontantytelsene som KrF skisserer. Arbeidslinja, altså at det alltid skal lønne seg å jobbe, er en vesentlig faktor i den norske modellen. Når kontantytelsene kommer opp i denne størrelsesorden, vil det for enkelte familier blir et reelt spørsmål hvorvidt det lønner seg å delta i yrkeslivet. Dessuten er det mest effektive tiltaket mot barnefattigdom utvilsomt at foreldrene er i lønnet arbeid.

Kontantytelser er viktige og nødvendige familiepolitiske virkemidler, men disse må balanseres mot hensynet til arbeidslinja, likestilling og integrering. KrFs forslag skaper ubalanse.