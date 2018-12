Hvor mange mager har Unge Venstre?

Ja, du leste riktig. Styret i Oslo Unge Venstre mener at «reduksjon i kjøttkonsumet skal bli en hovedprioritet i arbeidet med å oppfylle klimamålene». I Unge Venstres verden er altså det å strupe kua et av de aller viktigste tiltakene Norge bør gjennomføre for å nå klimaforpliktelsene landet har satt seg.

Det er pussig at ungdomsrepresentanter fra et såkalt miljøparti kommer fram til at husdyrproduksjonen er en hovedutfordring når klimagassutslippene i Norge skal reduseres, da norsk landbruk tross alt ikke står for mer enn åtte prosent av landets samlede utslipp.

Dette er ikke den eneste pussigheten i styrevedtaket: «Hadde vi brukt maten vi fôrer dyra med til menneskemat, hadde vi fått nok til å stilne sulten til 3,5 milliarder ekstra mennesker på flekken. Isteden går vi omveien om dyr - og kaster bort 97 prosent av maten vi kunne brukt bedre, på å holde i live dyr som skal dø for kjøttets skyld.»

Det er fristende å be Oslo Unge Venstre telle hvor mange mager de har. Vi mennesker kan som kjent ikke spise gras, altså hovedingrediensen på fôrseddelen til norske kyr, sauer og geiter.

Unge Venstre er bekymret over at vi bruker store arealer til husdyrproduksjon, og foreslår å vri alle landbrukssubsidier over på vegetabilsk matproduksjon. Noen bør fortelle organisasjonen at to tredeler av det norske jordbruksarealet er lite egnet til annet enn grasproduksjon.

Det er sant nok at verdens kjøttkonsum neppe er bærekraftig når stadig flere skal livnære seg av et begrenset jordbruksareal. Det hjelper likevel ikke å brakklegge brorparten av det norske jordbruksarealet. Det blir det mindre mat av, ikke mer.

Spørsmålet er om Oslo Unge Venstre skyver klimaargumentet foran seg for å oppnå det som antakelig er organisasjonens egentlige mål – å komme en «brutal utnyttelse av dyr» til livs, ved «en utfasing av bruk av dyr i matproduksjon».

Et virkemiddel for å oppnå en «bærekraftig og lidelsesfri» matproduksjon, er å gjøre konsumentene bevisste på hvordan maten produseres, gjennom tekst og bilder på emballasje etter samme modell som på tobakksprodukter, mener ungdomspolitikerne.

Uttalelsen vitner aller mest om at Oslo Unge Venstre har sviktende kunnskaper om norsk landbruk. Både når det gjelder sammenhengen mellom matproduksjon og klima og når det gjelder statusen for dyrevelferd og dyrehelse i Norge sammenlignet med andre land.

For norsk jordbruk bør «hovedprioriteten» være å få ut riktig informasjon og fakta.