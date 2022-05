Den fellesskandinaviske ulvebestanden teller rundt 480 ulv, hvorav rundt 400 holder til helt eller hovedsakelig i Sverige, og 80 i Norge. Bestanden har økt over flere tiår, for så å holde seg stabil de senere årene.

Nå vil den svenske regjeringen redusere ulvebestanden kraftig, sier landsbygsminister Anna-Caren Sätherberg fra Socialdemokraterna.

Utspillet kommer kort tid etter at den svenske Riksdagen vedtok at det svenske ulvetallet bør forvaltes ned mot 170 individer. Det forrige vedtaket lød på 170 til 270 ulv.

Regjeringen skyver imidlertid tallfestingen videre til Naturvårdsverket, som enda en gang må utrede hvor mange ulver det skal finnes i Sverige.

Svenskene må forvalte stammen til såkalt «gynnsam bevarandestatus» - gunstig bevaringsstatus, oversatt til norsk. Naturvårdsverket, som omtrent tilsvarer det norske Miljødirektoratet, har tidligere sagt at det krever en bestand på minst 300 ulv.

Problemet er at norske og svenske myndigheter forvalter sine ulver nasjonalt, selv om stammen er felles. Vi kan oppleve at svenskene skyter bestanden ned, mens Norge forvalter den opp.

Det er interessant at den svenske Riksdagen også har vedtatt at «regjeringen bør undersøke mulighetene for et samarbeid med Norge om forvaltningen av den skandinaviske ulvestammen».

Et slikt samarbeid må bygge på en fremforhandlet enighet om hvor stor en levedyktig fellesskandinavisk stamme må være. Deretter kan stammen fordeles mellom Norge og Sverige.

To forhold vil vanskeliggjøre en slik felles forvaltning av våre felles rovdyrbestander. For det første har Norge en langt mer aktiv beitebruk og en større bosetting i rovdyrområder enn hva Sverige har.

For det andre er Sverige bundet opp av EUs arts- og habitatsdirektiv hva gjelder rovdyrforvaltning.

Tidligere forsøk på å samordne forvaltningen har ikke lykkes. Uansett hva som blir utfallet denne gangen, vil det kraftige reduksjonsvedtaket i den svenske Riksdagen måtte få konsekvenser også på norsk side.

Regjeringen kan ikke fortsette å forvalte ulvebestanden slik at den ligger over Stortingets bestandsmål på 4 til 6 årlige ynglinger, samtidig som svenskene kutter i sitt bestandsmål.

Naturvårdsverkets beregning av «gynnsam bevarandestatus» viser et vitenskapelig handlingsrom for å redusere antallet ulv både i Sverige og Norge. Da må landene bruke det politiske handlingsrommet til nettopp det.